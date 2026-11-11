एक राजघराने के इतिहास से जुड़ा है सिक्किम का सोरठी डांस, सदियों पुरानी है इस लोक नृत्य की दिलचस्प कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहां की संस्कृति में लोक नृत्यों की खास जगह है, जिसमें सोरठी भी शामिल है।

सोरठी नृत्य सिर्फ मनोरंजन से नहीं जुड़ा है। इस लोक नृत्य को खास अवसरों पर किया जाता है और इसलिए ये सिक्किम की संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। आइए जानें सोरठी नृत्य का इतिहास क्या है और इसे कैसे किया जाता है।

सोरठी नृत्य का इतिहास? सोरठी नृत्य सिक्किम के साथ-साथ नेपाल की संस्कृति से भी जुड़ा है। इस नृत्य को मगर और गुरुंग समाज खास अवसरों पर जरूर किया जाता है। इस लोक नृत्य की जड़ें सदियों पुरानी लोक कथा से जुड़ी है। ये नृत्य राजा जयसिंगे और उनकी सबसे छोटी रानी से जन्मी बेटी सोरठी की कहानी पर आधारित है। राजा की पहली कई रानियों से कोई संतान नहीं थी। जब छोटी रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, तो दूसरी रानियों ने जलन के कारण ज्योतिषी को रिश्वत देकर बच्ची के भविष्य को लेकर झूठी भविष्यवाणी करवा दी।

इस झूठी भविष्यवाणी के कारण राजा ने अपनी नवजात बेटी को सोने की पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया। उस बच्ची को एक मछुआरा दंपत्ति ने बचाकर पाला। सालों बाद जब राजा को सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने अपनी बेटी को फिर से पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। मगर और गुरुंग समुदाय ने इस लोक कथा को गीतों और नृत्य के जरिए जिंदा रखा है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी ये परंपरा आगे बढ़ती आई है।

इस नृत्य को मदाल और झुरमा की ताल पर किया जाता है। मदाल की ताल इस नृत्य से खास नाता रखती है। इस नृत्य को खास आयोजनों पर किया जाता है, जैसे शादी-ब्याह या फसल की कटाई। इस नृत्य में नर्तक रंग-बिरंगे पारंपरिक नेपाली चोली, फरिया और मोतियों की मालाएं पहनते हैं।