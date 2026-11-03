ढोल की थाप पर किया जाता है झारखंड का सोहराई डांस, फसलों की कटाई और मवेशियों से जुड़ा है ये आदिवासी लोक नृत्य

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां के लोक नृत्य और गीतों में यहां की लोक संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। सोहराई पर्व इसी संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें सोहराई नृत्य किया जाता है।

सहराई पर्व फसल की कटाई और पशुओं से जुड़ा लोक उत्सव है, जिसे कार्तिक महीने में दीवाली के आस-पास मनाया जाता है। सोहराई नृत्य इसी पर्व का हिस्सा है और इस त्योहार की जान माना जाता है। आइए जानें क्यों किया जाता है सोहराई नृत्य और इसकी खासियत क्या है।

सोहराई डांस क्यों किया जाता है? आदिवासी समाज में गाय, बैल और दूसरे पालतू पशुओं को परिवार का हिस्सा माना जाता है। रोजी-रोटी चलाने में इन पशुओं की भूमिका के लिए आभार जाहिर करने के लिए सोहराई पर्व मनाया जाता है। इस दौरान मवेशियों की खास पूजा की जाती है और सोहराई नृत्य करके उनका धन्यवाद किया जाता है।

यह पर्व धान की कटाई के समय के आसपास मनाया जाता है। खेतों में फसल कटने और घर में नया अन्न आने की खुशी में भी गांव के लोग सोहराई नृत्य करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। ये नृत्य प्रकृति को धन्यवाद कहने का एक जरिया है।