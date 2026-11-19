लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी संस्कृति की बात करें, तो वहां के लोकगीतों का नाम लेना जरूरी है। ऐसा ही एक लोकगीत है सासे लड़या न कर, जिसे पंजाबी सिंगर नेहा भसीन ने अपने फोक टेल्स लाइव सीरिज में गाया था। ये लोकगीत सास-बहू के रिश्ते को बहुत ही मजेदार ढंग से बयां करता है।

ये गाना पंजाबी शादियों या संगीत में महिलाएं जरूर गाती हैं, जिसमें बहू अपनी सास पर मजाकिया अंदाज में तंज कसती है। महिलाओं की संगीत महफिल में ये गीत जरूर रंग जमाता है। आइए जानें इस पंजाबी लोकगीत में क्या कहा गया है।

बहू की सास से शिकायत इस गीत की शुरुआत एक बहू की शिकायत से होती है, जिसमें वो अपनी सास से कहती है कि मुझसे इतना लड़ा मत करो और मुझे देखकर मुंह भी मत बनाया करो। बहू सास को याद दिलाती है कि तुम भी कभी जवान और सुंदर मुटियार हुआ करती थीं, पर लगता है तुम अपने दिन भूल गई हो।

सास की जलन इस गीत में आगे सास की जलन को बयां किया जाता है। बहू कहती है कि मेरी लंबी गुंथी हुई चोटी देखकर तुम्हारे सीने पर सांप क्यों लोटने लगता है और मेरी निखरती जवानी देखकर तुम्हारा पारा बढ़ने लगता है। बहू सास से पूछती है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी नाराजगी क्यों है?