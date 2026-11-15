'सासू लडूंगी जरूर...' महिला संगीत में बॉलीवुड गानों को टक्कर देता है ये हरियाणवी लोकगीत, ब्याह की बढ़ाता है रौनक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में शादियों का सीजन बिना नाच-गाने, हंसी-ठिठोली और मस्ती के अधूरा माना जाता है। खासकर जब बात महिला संगीत या हल्दी-मेंहदी के फंक्शन की हो, तो हरियाणवी लोकगीतों का अपना एक अलग ही स्वैग होता है।

ऐसे में, सोशल मीडिया रील्स पर एक ठेठ हरियाणवी लोकगीत 'सासू लडूंगी जरूर चाहे जान चली जाए' भी खूब ट्रेंड करता है। सास-बहू की खट्टी-मीठी नोक-झोंक पर आधारित यह गाना अपनी मजेदार लिरिक्स के चलते डांस फ्लोर की शान बन गया है।

(Image Source: AI-Generated) सास-बहू की नोक-झोंक का चुलबुला अंदाज भारतीय घरों में सास और बहू का रिश्ता जितना सम्मान और प्यार भरा होता है, उतनी ही इसमें नोंक-झोंक भी होती है। हरियाणवी लोकगीतों में इसी रिश्ते को हमेशा से बेहद हल्के-फुल्के और मजाकिया अंदाज में पेश किया जाता रहा है। 'सासू लडूंगी जरूर...' गाने में एक चुलबुली बहू पूरे कॉम्फिडेंस के साथ अपनी सास से मोर्चा लेने की बात कह रही है। यह गाना किसी असल विवाद का नहीं, बल्कि शादी वाले घर की उसी हंसी-मजाक वाली परंपरा का हिस्सा है, जो माहौल को खुशनुमा और जीवंत बना देता है।

गाने के इन फनी बोलों ने लूटी महफिल इस लोकगीत की सबसे बड़ी खासियत इसके मजाकिया बोल हैं, जो महफिल में बैठे किसी भी शख्स को ठहाके लगाने पर मजबूर कर सकते हैं। गाने में बहू अपने ससुराल वालों की बड़ी ही चतुराई और कॉमिक टाइमिंग के साथ टांग खींचती है। अलग-अलग क्षेत्रों में गाए जाने वाले इसके लोकप्रिय संस्करणों के बोल कुछ इस तरह हैं:

"जैसे दो टमाटर लाल, वैसे सासू जी के गाल..." - इसमें बहू अपनी सास के गुस्से से लाल हुए या गोल-मटोल गालों की तुलना टमाटर से करके उन्हें चिढ़ाती है।

"जैसे बिन पेंदे का लोटा, वैसे सासू तेरा बेटा..." - मस्ती के इस दौर में बहू अपने पति को भी नहीं बख्शती और उसे 'बिन पेंदे का लोटा' बताकर महफिल लूट लेती है।

"जैसे बंदर की पूंछ, वैसे ससुर जी की मूछ..." - घर के मुखिया यानी ससुर जी की मूछों पर किया गया यह फनी कमेंट सीधे हंसी का तड़का लगाता है। और इन सभी मजेदार तानों के बाद शानदार टेक आती है- "सासू लडूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, चाहे जान चली जाए, चाहे जान चली जाए।"

महिला संगीत के लिए परफेक्ट डांस नंबर आजकल शादियों में महिलाएं पारंपरिक बॉलीवुड गानों से ज्यादा इन देसी और ठेठ लोकगीतों पर परफॉर्म करना पसंद कर रही हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन गानों की ढोलक वाली धुन बेहद आकर्षक होती है और इनमें चेहरे के एक्सप्रेशंस और अभिनय का पूरा स्कोप होता है। डांस फ्लोर पर जब सास और बहू की जोड़ी एक-दूसरे को चिढ़ाते हुए इस गाने पर डांस करती है, तो मेहमान तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाते।