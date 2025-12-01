ऑक्सफोर्ड ने चुना 'Rage Bait' को वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए इस ऑनलाइन ट्रेंड का असली मतलब
सोशल मीडिया पर आपको अक्सर ऐसा कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाता होगा, जिसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। यह कोई फोटो, वीडियो, कैप्शन या स्टोरी हो सकती है। अक्सर ऐसे पोस्ट देखने के बाद लोग उस पर तेजी से रिएक्ट करने लगते हैं और वह कॉन्टेंट वायरल हो जाता है। इसी से Rage Bait का जन्म हुआ है, जिसे ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि दो-तीन मिनट की स्क्रॉलिंग के बीच ही आपको ऐसा कोई न कोई पोस्ट जरूर मिल जाता है, जिसे पढ़कर आपको गुस्सा आने लगता है। यह कोई कॉमेन्ट हो सकता है, कोई हेडलाइन हो सकती है, कोई वीडियो या कोई तस्वीर।
इस ट्रेंड के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है- Rage Bait और यह इतना पॉपुलर हो चुका है कि ऑक्सफोर्ड ने इसे अपना Word of the Year भी चुना है। हालांकि, Rage Bait कोई एक शब्द नहीं, बल्कि एक फ्रेज है, लेकिन फिर भी इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। आइए जानें इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है और यह क्यों इतना चलन में है।
(Picture Courtesy: corp.oup.com)
Rage Bait आखिर है क्या?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मुताबिक, “रेज बेट वो ऑनलाइन कंटेंट है जो जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने, उकसाने या परेशान करने के लिए बनाया जाता है, ताकि ज्यादा एंगेजमेंट मिले।” यूं समझ लीजिए कि ऐसा कंटेंट, जो आपको जानबूझ कर गुस्सा दिलाने के लिए बनाया गया है।
और सच बताइए, हम सब कभी न कभी इसका शिकार बने हैं। कोई वीडियो देखकर आपने भी कहा होगा कि “यार, ये क्या बकवास है!” लेकिन बस वही गुस्सा उस कंटेंट को वायरल बनाता है। लोग कॉमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और बिना सोचे-समझे रिएक्ट करते रहते हैं। यही वो एंगेजमेंट है जिसकी तलाश में Rage Bait बनाया जाता है।
सोशल मीडिया पर Rage Bait इतना क्यों फैल रहा है?
इसका सीधा जवाब है, क्योंकि गुस्सा बिकता है। आज के समय में आपका हर क्लिक, हर कॉमेंट, हर शेयर एक तरह की “करंसी” है। Rage Bait इस करंसी को बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि यह सबसे तेज रिएक्शन ट्रिगर करता है। और जितनी जल्दी रिएक्शन आएगा, उतनी तेजी से पोस्ट ऊपर जाएगा, फिर चाहे वो सच हो या सिर्फ उकसाने के लिए बनाया गया हो।
इसीलिए पिछले एक साल में "Rage Bait" शब्द का इस्तेमाल काफी बढ़ चुका है। यानी अब हम सब इस ऑनलाइन मैनिपुलेशन को पहचानने लगे हैं। पहले सोशल मीडिया पर आपको ऐसे पोस्ट मिलते थे, जो या तो आपको किसी तरह की जानकारी देते थे या आपका मनोरंजन करते थे। लेकिन अब ऐसे पोस्ट भी बनाए जाते हैं, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं। ये पोस्ट आपके इमोशन्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और बदले में आपसे रिएक्शन चाहते हैं।
(Picture Courtesy: corp.oup.com)
टॉप स्पॉट की रेस में और कौन-से शब्द थे?
“Rage Bait” वर्ड ऑफ द ईयर तो बन गया, लेकिन दो और शब्द फाइनल लिस्ट में थे और दोनों ही पूरी तरह जेन-जी वाइब वाले हैं-
ऑरा फार्मिंग (Aura Farming)
ये वो कला है जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा ऑनलाइन प्रेजेंस या वाइब बनाता है जिससे वो कूल और कॉन्फिडेंट लगे।
मतलब, अपने एस्थेटिक्स और पर्सनैलिटी से लोगों को इंप्रेस करना। यानी व्यक्ति अपनी स्टोरीज, फोटोज या कैप्शन के जरिए एक खास तरह का ऑरा सेट करने की कोशिश करता है।
बायोहैक (Biohack)
ये एक तरीके का सेल्फ अपग्रेड का कॉन्सेप्ट है। डाइट बदलना, नया वर्कआउट करना, सप्लीमेंट लेना, गैजेट्स का इस्तेमाल करना आदि ताकि आप बेहतर महसूस करें और बेहतर परफॉर्म करें।
