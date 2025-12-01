ऑक्सफोर्ड ने चुना 'Rage Bait' को वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए इस ऑनलाइन ट्रेंड का असली मतलब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि दो-तीन मिनट की स्क्रॉलिंग के बीच ही आपको ऐसा कोई न कोई पोस्ट जरूर मिल जाता है, जिसे पढ़कर आपको गुस्सा आने लगता है। यह कोई कॉमेन्ट हो सकता है, कोई हेडलाइन हो सकती है, कोई वीडियो या कोई तस्वीर।

इस ट्रेंड के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है- Rage Bait और यह इतना पॉपुलर हो चुका है कि ऑक्सफोर्ड ने इसे अपना Word of the Year भी चुना है। हालांकि, Rage Bait कोई एक शब्द नहीं, बल्कि एक फ्रेज है, लेकिन फिर भी इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। आइए जानें इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है और यह क्यों इतना चलन में है।

(Picture Courtesy: corp.oup.com) Rage Bait आखिर है क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मुताबिक, “रेज बेट वो ऑनलाइन कंटेंट है जो जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने, उकसाने या परेशान करने के लिए बनाया जाता है, ताकि ज्यादा एंगेजमेंट मिले।” यूं समझ लीजिए कि ऐसा कंटेंट, जो आपको जानबूझ कर गुस्सा दिलाने के लिए बनाया गया है।

और सच बताइए, हम सब कभी न कभी इसका शिकार बने हैं। कोई वीडियो देखकर आपने भी कहा होगा कि “यार, ये क्या बकवास है!” लेकिन बस वही गुस्सा उस कंटेंट को वायरल बनाता है। लोग कॉमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और बिना सोचे-समझे रिएक्ट करते रहते हैं। यही वो एंगेजमेंट है जिसकी तलाश में Rage Bait बनाया जाता है।

सोशल मीडिया पर Rage Bait इतना क्यों फैल रहा है? इसका सीधा जवाब है, क्योंकि गुस्सा बिकता है। आज के समय में आपका हर क्लिक, हर कॉमेंट, हर शेयर एक तरह की “करंसी” है। Rage Bait इस करंसी को बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि यह सबसे तेज रिएक्शन ट्रिगर करता है। और जितनी जल्दी रिएक्शन आएगा, उतनी तेजी से पोस्ट ऊपर जाएगा, फिर चाहे वो सच हो या सिर्फ उकसाने के लिए बनाया गया हो।