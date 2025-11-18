Language
    कैंब्रिज डिक्शनरी ने चुना 'Parasocial' को वर्ड ऑफ द ईयर, क्या आप जानते हैं इस शब्द का मतलब?

    By Swati Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    हर साल किसी न किसी शब्द को वर्ड ऑद ईयर चुना जाता है। इस साल 2025 में कैंब्रिज डिक्शनरी ने Parasocial शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यह साइकोलॉजी से जुड़ा एक शब्द है, जिसका चलन आजकल काफी बढ़ रहा है। हालांकि, यह कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन आज के दौर में इसका इस्तेमाल जरूर बढ़ गया है। आइए जानें इसका मतलब क्या होता है। 

    क्या होता है Parasocial का मतलब?

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या किसी सेलिब्रिटी को देखकर आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति को बिल्कुल मेरे जैसा है? अगर हां, तो चिंता मत करिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसा कई लोग सोचते हैं। भले ही वे उस सेलिब्रिटी को निजीतौर पर नहीं जानते, लेकिन फिर भी उससे कनेक्ट कर पाते हैं। 

    अब इसे डिफाइन करने के लिए ऑफिशियली एक शब्द भी आ गया है और कैंब्रिज डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर (Word of The Year 2025) भी चुना है। यह शब्द है Parasocial। आइए अब समझते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है और आप इसे अपनी रोजमर्रा की भाषा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

    'Parasocial' का मतलब क्या है?

    कैंब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, parasocial वह संबंध है जो कोई व्यक्ति महसूस करता है किसी मशहूर व्यक्ति या डिजिटल पर्सनालिटी के साथ, जिन्हें वह हकीकत में नहीं जानता।  यह एकतरफा इमोशनल जुड़ाव होता है, यानी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह उस सेलिब्रिटी जानता है, उससे कनेक्ट कर पाता है। लेकिन हकीकत में वह उस सेलिब्रिटी से जान-पहचान नहीं रखता। यह संबंध सिर्फ सेलिब्रिटी तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर, टीवी का कोई कैरेक्टर और अब AI चैटबॉट भी शामिल हैं। 

    (Picture Courtesy: dictionary.cambridge)

    कब हुआ इस शब्द का जन्म? 

    Parasocial शब्द का पहली बार 1956 में दो समाजशास्त्रियों, डोनाल्ड हॉर्टन और रिचर्ड वोहल ने टीवी दर्शकों की स्क्रीन-पर्सनैलिटी के साथ साइकोलॉजिकल रिलेशन के बारे में बताने के लिए किया था। ऐसा रिश्ता जिसमें दर्शक को लगता है कि वह उस टीवी पर्सनालिटी को जानता है या उसका दोस्त है। इसे यूं समझिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आपको कोई फिल्म एक्टर मिल जाए। आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें जानते हैं और इसलिए उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन तभी आपको याद आता है कि यह व्यक्ति को मुझे जानता ही नहीं है। यानी Parasocial रिश्ता एक-तरफा होता है। 

    इसे वर्ड ऑफ द ईयर क्यों चुना गया?

    ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पहले Parasocial शब्द सिर्फ एक्सपर्ट इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे यह आम बोलचाल का हिस्सा बन गया और Cambridge Dictionary ने 2025 में इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना। 

    Cambridge University की सिमोन श्नल (Simone Schnall) कहते हैं कि ये संबंध कभी-कभी अनहेल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग इतना कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं कि वे उन्हें भरोसेमंद दोस्त जैसा मानने लगते हैं, जबकि यह पूरी तरह एकतरफा है। 

     