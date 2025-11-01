November Calendar 2025: बिहार चुनाव की हलचल से लेकर विवाह पंचमी तक, इस महीने होंगे ये खास इवेंट
नवंबर का महीना कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है, जिसमें देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा जैसे प्रमुख व्रत-त्योहार, बिहार विधानसभा चुनाव, नए सीजेआई की नियुक्ति, और शादी का मौसम शामिल है। यह महीना खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक मैचों, नए स्मार्टफोन और कारों के लॉन्च, तथा विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों के साथ-साथ कई बॉलीवुड हस्तियों के जन्मदिन और नई वेब सीरीज/फिल्मों की रिलीज भी लेकर आया है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना बीत चुका है और एक नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। नवंबर का महीना अपने साथ कई खास इवेंट्स लेकर आया है। देवउठनी एकादशी से लेकर वेडिंग सीजन तक पूजा-पाठ और शादी के महूर्तों के लिए यह महीना काफी खास है।
साथ ही, इसी महीने में देश को नए सीजेआई भी मिलने वाले हैं। इस महीने राजनीतिक चलह-पहल भी काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव भी हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया के लिए भी यह महीना काफी रोमांचक रहने वाला है। आइए जानते हैं इस महीने आपके काम की कौन-कौन सी खास तारीखे हैं।
व्रत और त्योहार
|1 नवंबर
|देवउठनी एकादशी/ तुलसी विवाह
|4 नवंबर
|वैकुंठ चतुर्दशी
|5 नवंबर
|कार्तिक पूर्णिमा/ देव दीपावली/ गुरु नानक जयंती
|12 नवंबर
|कालभैरव जयंती
|15 नवंबर
|उतपन्ना एकादशी
|16 नवंबर
|वृश्चिक संक्रांति
|20 नवंबर
|अगहन अमावस्या
|25 नवंबर
|विवाह पंचमी
नेशनल
|6 नवंबर
बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 पहले चरण की वोटिंग
|11 नवंबर
|बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 दूसरे चरण की वोटिंग
|14 नवंबर
|बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 मतगणना
|25 नवंबर
|अयोध्या राम मंदिर शिखर पर धर्मधव्ज समारोह बद्रीनाथ धाम
बिजनेस एंड टेक
|1 नवंबर
|गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होंगे
|4 नवंबर
|बिलिनयब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड का IPO ओपन होगा
|12 नवंबर
|अक्टूबर महीने के रीटेल महंगाई के आंकड़े जारी होंगे
|13 नवंबर
|वनप्लस 15 स्मार्टफोन लॉन्च होगा
|14 नवंबर
|अक्टूबर महीने के थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे
|18 नवंबर
|ओप्पो फाइंड X9 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च होगा
|18 नवंबर
टाटा सिएरा SUV कार लॉन्च होगी
स्पोर्ट्स
|29 अक्टूबर-9 नवंबर
|IND vs AUS 5 T20I मैच
|1 नवंबर
|NZ vs ENG तीसरा वनडे मैच वेलिंगटन में
|1 नवंबर
|PAK vs SA तीसरा टी-20 लाहौर में
|2 नवंबर
|ZIM vs AFG तीसरा टी-20 हराे में
|3-27 नवंबर
|FIFA U-17 वर्ल्ड कप, कतर
|5-13 नवंबर
|वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड दौरा, 5 T20 इंटरनेशनल
|11-15 नवंबर
|श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा, 3 वनडे
|11-23 नवंबर
|आयरलैंड का बांग्लादेश दौरा, 2 टेस्ट मैच
|14-21 नवंबर
|वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, ग्रेटर नोएडा
|14-26 नवंबर
|भारत vs दक्षिण अफ्रीका, 2 टेस्ट मैच
|16-22 नवंबर
|वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड दौरा, 3 वनडे
|17-29 नवंबर
|T20 ट्राई सीरिज (PAK-SL-ZIM) 7 T20 मैच
|30 नवंबर
|भारत vs दक्षिण अफ्रीका, पहला वनडे, रांची
एग्जाम डेट्स
|1 नवंबर
|यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा
|2 नवंबर
|RSMSSB VDO परीक्षा
|9 नवंबर
|UPSSSC फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा
|7 नवंबर
|नेशनल एजुकेशन डे
|12 नवंबर
|SSC CHSL परीक्षा
|14 नवंबर
|चिल्ड्रंस डे, OSSC सर्विस मेन्स
|17 नवंबर
|इंटरनेशनल स्टुडेंट्स डे
|23 नवंबर
|UPSSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा
|22-23 नवंबर
IBPS RRB PO मेन्स
|26 नवंबर
|संविधान दिवस
|नवंबर अंतिम सप्ताह
|दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल, ड्राइवर परीक्षा
|30 नवंबर
|CAT परीक्षा
हैप्पी बर्थडे
|1 नवंबर
|ऐश्वर्या राय बच्चन
|2 नवंबर
|शाहरुख खान
|4 नवंबर
|मिलिंद सोमन
|4 नवंबर
|तब्बू
|7 नवंबर
|कमल हसन
|7 नवंबर
|नंदिता दास
|10 नवंबर
|आशुतोष राणा
|18 नवंबर
|नयनतारा
|19 नवंबर
|सुष्मिता सेन
|19 नवंबर
|जीनत अमान
|22 नवंबर
|कार्तिक आर्यन
|28 नवंबर
यामी गौतम
एंटरटेनमेंट
|7 नवंबर
|हक
|7 नवंबर
|महारानी सीजन 4
|13 नवंबर
|दिल्ली क्राइम सीजन 3
|14 नवंबर
|दे दे प्यार दे-2
|21 नवंबर
|द फैमिली मैन सीजन 3
|21 नवंबर
120 बहादुर
|21 नवंबर
|मस्ती 4
|28 नवंबर
|तेरे इश्क में
इंटरनेशनल
|4 नवंबर
|न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव
|15 नवंबर
|हैती में राष्ट्रपति चुनाव
|22 नवंबर
|साउथ अफ्रीका में G20 समिट
|27 नवंबर
|पाक पीएम शहबाज साउदी अरब जाएंगे
|30 नवंबर
किर्गिस्तान में संसदीय चुनाव
