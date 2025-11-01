Language
    November Calendar 2025: बिहार चुनाव की हलचल से लेकर विवाह पंचमी तक, इस महीने होंगे ये खास इवेंट

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:15 AM (IST)

    नवंबर का महीना कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है, जिसमें देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा जैसे प्रमुख व्रत-त्योहार, बिहार विधानसभा चुनाव, नए सीजेआई की नियुक्ति, और शादी का मौसम शामिल है। यह महीना खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक मैचों, नए स्मार्टफोन और कारों के लॉन्च, तथा विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों के साथ-साथ कई बॉलीवुड हस्तियों के जन्मदिन और नई वेब सीरीज/फिल्मों की रिलीज भी लेकर आया है।

    बड़ा ही खास है नवंबर का महीना (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना बीत चुका है और एक नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। नवंबर का महीना अपने साथ कई खास इवेंट्स लेकर आया है। देवउठनी एकादशी से लेकर वेडिंग सीजन तक पूजा-पाठ और शादी के महूर्तों के लिए यह महीना काफी खास है।

    साथ ही, इसी महीने में देश को नए सीजेआई भी मिलने वाले हैं। इस महीने राजनीतिक चलह-पहल भी काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव भी हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया के लिए भी यह महीना काफी रोमांचक रहने वाला है। आइए जानते हैं इस महीने आपके काम की कौन-कौन सी खास तारीखे हैं।

    व्रत और त्योहार

    1 नवंबर देवउठनी एकादशी/ तुलसी विवाह
    4 नवंबर वैकुंठ चतुर्दशी
    5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा/ देव दीपावली/ गुरु नानक जयंती
    12 नवंबर कालभैरव जयंती
    15 नवंबर उतपन्ना एकादशी
    16 नवंबर वृश्चिक संक्रांति
    20 नवंबर अगहन अमावस्या
    25 नवंबर विवाह पंचमी

    Vrat aur tyohar

    नेशनल

    6 नवंबर

    बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 पहले चरण की वोटिंग
    11 नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 दूसरे चरण की वोटिंग
    14 नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 मतगणना
    25 नवंबर अयोध्या राम मंदिर शिखर पर धर्मधव्ज समारोह बद्रीनाथ धाम

    बिजनेस एंड टेक

    1 नवंबर गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होंगे
    4 नवंबर बिलिनयब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड का IPO ओपन होगा
    12 नवंबर अक्टूबर महीने के रीटेल महंगाई के आंकड़े जारी होंगे
    13 नवंबर वनप्लस 15 स्मार्टफोन लॉन्च होगा
    14 नवंबर अक्टूबर महीने के थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे
    18 नवंबर ओप्पो फाइंड X9 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च होगा
    18 नवंबर

    टाटा सिएरा SUV कार लॉन्च होगी

    स्पोर्ट्स

    29 अक्टूबर-9 नवंबर IND vs AUS 5 T20I मैच
    1 नवंबर NZ vs ENG तीसरा वनडे मैच वेलिंगटन में
    1 नवंबर PAK vs SA तीसरा टी-20 लाहौर में
    2 नवंबर ZIM vs AFG तीसरा टी-20 हराे में
    3-27 नवंबर FIFA U-17 वर्ल्ड कप, कतर
    5-13 नवंबर वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड दौरा, 5 T20 इंटरनेशनल
    11-15 नवंबर श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा, 3 वनडे
    11-23 नवंबर आयरलैंड का बांग्लादेश दौरा, 2 टेस्ट मैच
    14-21 नवंबर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, ग्रेटर नोएडा
    14-26 नवंबर भारत vs दक्षिण अफ्रीका, 2 टेस्ट मैच
    16-22 नवंबर वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड दौरा, 3 वनडे
    17-29 नवंबर T20 ट्राई सीरिज (PAK-SL-ZIM) 7 T20 मैच
    30 नवंबर भारत vs दक्षिण अफ्रीका, पहला वनडे, रांची

    एग्जाम डेट्स

    1 नवंबर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा
    2 नवंबर RSMSSB VDO परीक्षा
    9 नवंबर UPSSSC फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा
    7 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे
    12 नवंबर SSC CHSL परीक्षा
    14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, OSSC सर्विस मेन्स
    17 नवंबर इंटरनेशनल स्टुडेंट्स डे
    23 नवंबर UPSSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा
    22-23 नवंबर

    IBPS RRB PO मेन्स
    26 नवंबर संविधान दिवस
    नवंबर अंतिम सप्ताह दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल, ड्राइवर परीक्षा
    30 नवंबर CAT परीक्षा

    हैप्पी बर्थडे

    1 नवंबर ऐश्वर्या राय बच्चन
    2 नवंबर शाहरुख खान
    4 नवंबर मिलिंद सोमन
    4 नवंबर तब्बू
    7 नवंबर कमल हसन
    7 नवंबर नंदिता दास
    10 नवंबर आशुतोष राणा
    18 नवंबर नयनतारा
    19 नवंबर सुष्मिता सेन
    19 नवंबर जीनत अमान
    22 नवंबर कार्तिक आर्यन
    28 नवंबर

    यामी गौतम

    एंटरटेनमेंट

    7 नवंबर हक
    7 नवंबर महारानी सीजन 4
    13 नवंबर दिल्ली क्राइम सीजन 3
    14 नवंबर दे दे प्यार दे-2
    21 नवंबर द फैमिली मैन सीजन 3
    21 नवंबर

    120 बहादुर
    21 नवंबर मस्ती 4
    28 नवंबर तेरे इश्क में

    इंटरनेशनल

    4 नवंबर न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव
    15 नवंबर हैती में राष्ट्रपति चुनाव
    22 नवंबर साउथ अफ्रीका में G20 समिट
    27 नवंबर पाक पीएम शहबाज साउदी अरब जाएंगे
    30 नवंबर

    किर्गिस्तान में संसदीय चुनाव

