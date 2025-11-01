Bihar Chunav से पहले CM नीतीश कुमार ने जारी किया वीडियो, कहा- अब 'बिहारी' कहलाना सम्मान की बात

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने बिहार में पहले की स्थिति पर चर्चा करते हुए अपनी सरकार में आए बदलावों पर बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने परिवार के लिए काम नहीं किया, बल्कि सभी वर्गों के लिए काम किया और अब बिहार में विकास की गति तेज हो गई है।

CM नीतीश कुमार ने बिहारवासियों से कहा कि आपने मुझे 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। जब हमने पद संभाला था, तब बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आपकी सेवा की है।