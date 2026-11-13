सिर्फ लौंडा नाच नहीं, 'पंवरिया' भी है बिहार का असली डांस; महिलाओं के रूप में पुरूष जमकर करते हैं ये लोक नृत्य

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार का डांस सुनते ही, दिमाग में सबसे पहले लौंडा नाच या ऑर्केस्ट्रा की तस्वीर आती है, लेकिन यहां के लोक नृत्य में और भी कई डांस शामिल हैं। ऐसा ही एक लोक नृत्य है पंवरिया, जो बिहार की लोक संस्कृति का सदियों से हिस्सा रहा है।

ये लोक नृत्य बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में ज्यादा मशहूर है, जिसे बच्चे के जन्म पर किया जाता है। ये लोक नृत्य बाकी डांस से काफी अलग और खास है, जिसे देखकर आपके पैर भी झूम उठेंगे। आइए जानें पंवरिया लोक नृत्य का इतिहास और इसकी खासियत।

पंवरिया लोक नृत्य का इतिहास सदियों से बिहार के गांवों में बच्चे के जन्म पर पंवरिया लोक नृत्य होता आया है। इसलिए इस नृत्य में गांव की संस्कृति की झलक साफ नजर आती है। इस नृत्य का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। ये किसी राजा-महाराज के दरबार से शुरू नहीं हुआ था। ये गांव की गलियों और आंगन में शुरू हुआ और बिहार की संस्कृति का हिस्सा बन गया।

बच्चे के जन्म की बधाई देने के लिए नर्तक घर के आंगन में पहुंचते हैं और पूरे उल्लास के साथ डांस किया जाता है। इस लोक नृत्य में आज भी पुरुष ही महिलाओं की तरह तैयार होकर नृत्य करते हैं।

पंवरिया लोक नृत्य की खासियत इस नृत्य की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पुरुष महिलाओं की तरह तैयार होते हैं और नृत्य करते हैं। साड़ी और गहने पहनकर मर्दानी नर्तक पूरे जोश के साथ बच्चे के जन्म की खुशी को नृत्य के जरिए पेश करते हैं।