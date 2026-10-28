भोजपुरी गानों वाला डांस नहीं, ये है बिहार का असली लोक नृत्य; मजेदार है बच्चे के जन्म पर होने वाला ‘सोहर-खिलौना’

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार का डांस सिर्फ फिल्मी बॉलीवुड गानों में दिखाया जाने वाला डांस नहीं है। यहां हर मौके के लिए आपको खास लोक नृत्य देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में एक लोक नृत्य है सोहर खिलौना, जो बच्चे के जन्म पर किया जाता है।

सोहर-खिलौना नृत्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता। इस लोक नृत्य के पीछे और भी कई कारण हैं, जो इसे खास बनाते हैं। आइए जानें सोहर-खिलौना नृत्य का इतिहास क्या है और ये नृत्य क्यों किया जाता है। क्या है सोहर-खिलौना का इतिहास? सोहर बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है और ये नृत्य उसी से जुड़ा है। बिहार में बच्चे के जन्म पर गांव की महिलाएं साथ मिलकर सोहर गाती है, नृत्य करती हैं और बच्चे को आशीर्वाद देती हैं। सोहर गाने की ये परंपरा काफी पुरानी है और कई सालों से चली आ रही है, जिसे आज भी बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।

इन लोकगीतों में श्री राम जन्म और श्री कृष्ण जन्म पर अवध और नंद गांव में फैली खुशी को बयां किया जाता है। सोहर में शिशु के माता-पिता, मौसी-मौसा और फुआ-फूफा से जुड़े गीत भी गाए जाते हैं। ये लोकगीत सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते आए हैं।