‘बुआ छेना, फूफा करिया रसगुल्ला..’ आम सोहर से अलग है ठेठ भोजपुरी में गाया ये गीत, पंवरिया शैली से जुड़ा है इतिहास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बीतें कुछ समय से सोशल मीडिया पर पुराने लोकगीत खूब ट्रेंड कर रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि लोग फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। इसी कड़ी में एक और गीत इन दिनों भोजपुरी ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है, वो है 'भुअर भुअर बाल रे होरिलवा के'।

इस गीत का अंदाज भले ही नया हो, पर इसका नाता पूर्वांचल और बिहार के सोहर गीतों से है। आइए नए स्टाइल में पेश किए गए इस सोहर गीत और पंवरिया शैली की बात करें। इंटरनेट पर छाया ‘भुअर भुअर बाल होरिलवा के’ अक्सर हम लोकगीतों को सुनते हैं तो उसमें बहु, सास, ननद, पति और ससुर की चर्चा ज्यादा होती है या फिर प्रेम के इर्द-गिर्द उसके बोल लिखे जाते हैं। लेकिन भोजपुरी गाने ‘भुअर भुअर बाल होरिलवा के’ में इन सभी रिश्तों के बजाय बुआ-फूफा, दादा-दादी और चाचा-चाची के रिश्ते को केंद्र में रखा गया है। जिसकी वजह से भी लोगों को यह गाना बड़ा पसंद आ रहा है। इस गीत का संबंध पूर्वांचल और बिहार में बच्चे के जन्म में गाए जाने वाले सोहर गीतों से है, जिसे पंवरिया शैली में गाया गया है।

क्या है पंवरिया शैली? पंवरिया शैली उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के गांवों में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक गायन और नृत्य शैली है। पहले के समय में ग्रामीण इलाकों में बच्चे के जन्म, मुंडन और शादी जैसे शुभ अवसरों पर कुछ लोग लोकगीत गाते नजर आते थे, इन्हें ही पंवरिया नाम दिया गया। कहते हैं कि इस शैली का संबंध रामायण काल से है, क्योंकि भगवान श्री राम के जन्म के समय पांवरिया गाने बजाने के लिए राज्य दशरथ के महल में पहुंचे थे।

आज भी यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ गांव के इलाकों में इस शैली को जिंदा रखा गया है। ऐसे में इस शैली में गाए गए एक ठेठ भोजपुरी गीत का सोशल मीडिया पर आना उसे संजोए रखने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।