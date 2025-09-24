Language
    घर को शांत और खुशनुमा बनाने के लिए लगाएं ये इंडोर प्लांट्स, कम देखभाल में भी रहेंगे हरे भरे

    By Jagran News Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:05 PM (IST)

    हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर और शांत लगे। इसके लिए कई लोग घर में प्लांट्स (Indoor Plants) लगाने की सलाह देते हैं। हालांकि पौधों की देखभाल को लेकर लोगों के मन में चिंता रहती है। लेकिन कुछ इंडोर सक्यूलेंट प्लांट्स के साथ ये टेंशन नहीं होती। वे कम देखभाल में भी घर को खूबसूरत और पॉजिटिव बनाए रखते हैं।

    घर के लिए बेस्ट हैं ये सक्यूलेंट पलांट्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर कोई अपने घर को नेचुरल टच देना चाहता है, और इसके लिए सकुलेंट इंडोर प्लांट्स (Indoor Plants for Home) सबसे बेहतरीन ऑप्शन माने जाते हैं। ये छोटे, अट्रैक्टिव और कम देखभाल में पनपने वाले पौधे घर को न केवल सुंदर बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं।

    सकुलेंट पौधों की खास बात यह है कि इनमें पानी जमा करने की क्षमता होती है, जिससे इन्हें बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए जानते हैं कुछ सबसे बेहतरीन सक्यूलेंट इंडोर प्लांट्स के बारे में, जिन्हें आप अपने घर या ऑफिस स्पेस में जरूर शामिल कर सकते हैं।

    घर के लिए बेस्ट हैं ये सक्यूलेंट प्लांट्स

    एलोवेरा- एलोवेरा एक हेल्दी और सुंदर पौधा है। इसकी पत्तियों में मौजूद जेल स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद है। यह कम रोशनी और पानी में भी अच्छे से बढ़ता है।

    स्नेक प्लांट- यह लंबी और धारदार पत्तियों वाला पौधा एयर प्यूरीफायर के रूप में जाना जाता है। यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और कम देखभाल में खिलता है।

    जेड प्लांट- मोटे और चमकदार पत्तों वाला यह पौधा समृद्धि और गुड लक का प्रतीक माना जाता है। इसे ज्यादा धूप और पानी की जरूरत नहीं होती।

    एचेवेरिया- गुलाब जैसी आकृति वाला यह पौधा बेहद खूबसूरत होता है। यह अलग-अलग रंगों और आकारों में मिलता है, जिससे डेकोर में चार चांद लगते हैं।

    जेब्रा हावोर्थिया- इसकी पत्तियों पर जेब्रा जैसी धारियां होती हैं। यह छोटा, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव पौधा है और कम जगह में भी आसानी से फिट हो जाता है।

    पांडा प्लांट- इसके पत्ते फजी और मखमली होते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। यह बच्चों के कमरे या वर्कस्पेस के लिए परफेक्ट है।

    बरोस टेल- इसे डंकी टेल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह हैंगिंग पौधा है जिसके पत्ते नीचे की ओर लटकते हैं। यह बालकनी या विंडो साइड के लिए बेहतरीन इंडोर प्लांट है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है।

    लिथोप्स- इन्हें “लिविंग स्टोन्स” कहा जाता है क्योंकि ये पत्थर जैसे दिखते हैं। छोटे टेबल या ऑफिस डेस्क पर रखने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है।

    क्रासुला ओवाटा- इसे लकी प्लांट या मनी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। फेंगशुई के अनुसार ये प्लांट सौभाग्य और सुख-समृद्धि लाता है। इसकी घनी पत्तियां इसे खूबसूरत बनाती हैं।

    इन सकुलेंट प्लांट्स को घर में शामिल करके आप अपने स्पेस को ग्रीन, सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। ये पौधे न केवल देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, बल्कि आपके मूड और घर के माहौल को भी पॉजिटिव बनाते हैं।

