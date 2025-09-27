मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है मल्टीटास्किंग, आज ही सीखें कैसे करें मोनोटास्किंग

टीवी देखते समय अपने फोन को स्क्रॉल करना या पढ़ते समय म्यूजिक सुनना हम रोजमर्रा में ना जाने कितनी बार जाने-अनजाने में मल्टीटास्किंग करते हैं। खासकर मीडिया मल्टीटास्किंग हर उम्र के लोग कर रहे हैं ऐसे में ब्रेन फॉग मेमोरी पर असर या फिर जल्द थकान होन की समस्या हो सकती है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिस दुनिया में मल्टीटास्किंग अच्छी मानी जाती है और ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है तो फिर एक वक्त में एक ही काम करने वालों को भला कौन पूछेगा? लेकिन क्या आपको पता है मल्टीटास्किंग की वजह से होने वाला स्ट्रेस आपके लिए क्रॉनिक समस्या बन सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साल 2023 में हुई स्टडी इसी तरफ इशारा करती है। वहीं मोनोटास्किंग करना, यानी एक वक्त में एक ही काम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है। आखिर, क्या होती है मोनोटास्किंग और यह कैसे आपके लिए फायदेमंद है आइए जानते हैं।

मोनोटास्किंग के ये हैं फायदे स्ट्रेस कम होता है

एक समय पर ढेर सारे काम करने की जल्दबाजी नहीं होती

आपसी रिश्ते बेहतर होते हैं

काम की क्वालिटी अच्छी होती है मोनोटास्कर बनने के लिए करें ऐसे प्रैक्टिस बच्चे स्वाभाविक रूप से मोनोटास्कर होते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारा झुकाव मल्टीटास्किंग की तरफ बढ़ता जाता है। वैसे इन छोटे-छोटे ट्रिक्स से आप एक बार फिर अपने बचपन के दिनों की तरह मोनोटास्कर बन सकते हैं