मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है मल्टीटास्किंग, आज ही सीखें कैसे करें मोनोटास्किंग
टीवी देखते समय अपने फोन को स्क्रॉल करना या पढ़ते समय म्यूजिक सुनना हम रोजमर्रा में ना जाने कितनी बार जाने-अनजाने में मल्टीटास्किंग करते हैं। खासकर मीडिया मल्टीटास्किंग हर उम्र के लोग कर रहे हैं ऐसे में ब्रेन फॉग मेमोरी पर असर या फिर जल्द थकान होन की समस्या हो सकती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिस दुनिया में मल्टीटास्किंग अच्छी मानी जाती है और ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है तो फिर एक वक्त में एक ही काम करने वालों को भला कौन पूछेगा? लेकिन क्या आपको पता है मल्टीटास्किंग की वजह से होने वाला स्ट्रेस आपके लिए क्रॉनिक समस्या बन सकता है।
साल 2023 में हुई स्टडी इसी तरफ इशारा करती है। वहीं मोनोटास्किंग करना, यानी एक वक्त में एक ही काम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है। आखिर, क्या होती है मोनोटास्किंग और यह कैसे आपके लिए फायदेमंद है आइए जानते हैं।
मोनोटास्किंग के ये हैं फायदे
- स्ट्रेस कम होता है
- एक समय पर ढेर सारे काम करने की जल्दबाजी नहीं होती
- आपसी रिश्ते बेहतर होते हैं
- काम की क्वालिटी अच्छी होती है
मोनोटास्कर बनने के लिए करें ऐसे प्रैक्टिस
बच्चे स्वाभाविक रूप से मोनोटास्कर होते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारा झुकाव मल्टीटास्किंग की तरफ बढ़ता जाता है। वैसे इन छोटे-छोटे ट्रिक्स से आप एक बार फिर अपने बचपन के दिनों की तरह मोनोटास्कर बन सकते हैं
- कुछ देर सिर्फ वॉक करें: इस दौरान न तो कोई म्यूजिक सुनें, न ही कोई पॉडकास्ट। बस वॉकिंग करें और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएं। अपने आस-पास की आवाजों को सुनने की कोशिश करें। यह काम बोरिंग लग सकता है लेकिन इससे आपकी मोनोटास्किंग की आदत फिर से डेवलप होने लगेगी।
- एकाग्र होकर खाना खाएं: खाते समय भी किसी तरह के भटकाव की चीज अपने आस-पास न रखें, सिर्फ खाने पर ध्यान लगाएं। खाना चबाते समय मुंह में आने वाले सारे फ्लेवर्स को महसूस करें।
- एक समय पर सिर्फ एक चीज: इसके लिए 15 से 20 मिनट का समय निकालें। इस दौरान सूरज को उगते या डूबते हुए या फिर बादलों में बनने वाली आकृतियों पर ध्यान लगाएं। आप पेड़-पौधे या फूलों की सुंदरता निहार सकते हैं। इस तरह की कन्स्ट्रेशन वाली चीजें मोनोटास्कर बनने में मदद करती हैं।
