    मुरझाने न दें जेड प्लांट! लंबे समय तक हरा-भरा रखने के लिए अपनाएं ये 5 सीक्रेट टिप्स

    Harshita Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:00 PM (IST)

    जेड प्लांट को फलते-फूलते रखने के लिए इसे हल्की धूप में रखेंऔर तभी पानी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए वरना जड़ सड़ सकती है। यह एक ऐसा पौधा है जिसे कम रख-रखाव भी जरूरत होती है और इसलिए इनडोर प्लांट्स में यह लोगों की पहली पसंद होता है।

    जेड प्लांट को हरा-भरा रखने के आसान तरीके (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जेड प्लांट, जिसे क्रैसुला ओवाटा भी कहा जाता है, एक बहुत ही पॉपुलर इनडोर सक्सुलेंट्स है, जो अपने मोटे पत्तों और कम रख-रखाव वाली प्रकृति के कारण घरों और ऑफिसों की शोभा बढ़ाता है। वास्तु और फेंगशुई में इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

    ये बात और है कि ये प्लांट बहुत ज्यादा देखभाल नहीं मांगता, लेकिन इसे स्वस्थ, हरा-भरा और लंबी उम्र वाला बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

    भरपूर लेकिन सीधी रोशनी में रखें

    जेड प्लांट को 4–6 घंटे की अच्छी नेचुरल रोशनी चाहिए। इसलिए इसे खिड़की के पास रखें जहां सूरज की सीधी किरणें न पड़ें, वरना पत्तियां झुलस सकती हैं।

    जरूरत के अनुसार पानी दें

    पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। अधिक पानी इसकी जड़ों को सड़ा सकता है। सर्दियों में पानी और भी कम करें।

    सही मिट्टी का चुनाव करें

    ऐसी मिट्टी चुनें जो जल्दी सूख जाए,जैसे कैक्टस या सकुलेंट मिक्स। साधारण बगीचे की मिट्टी में परमीएबिलिटी (सोखने की क्षमता) कम होती है।

    गमले की जल निकासी जरूरी है

    गमले के नीचे छेद होना चाहिए, जिससे जड़ों में पानी जमा न हो। अगर पानी रुकेगा तो जड़ सड़ने लगेगी।

    नियमित रूप से सफाई करें

    पत्तियों पर जमी धूल पौधे की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। इसलिए समय-समय पर कपड़े से पोंछते रहें।

    खाद संतुलित मात्रा में दें

    गर्मियों में महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर दें। बहुत ज्यादा खाद से पत्तियां खराब सकती हैं।

    ठंड में आराम देने दें

    सर्दियों में जेड प्लांट की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए इसे एक स्थिर, हल्की रोशनी वाली जगह पर रखें और कम पानी दें।

    छंटाई से पौधे को आकार दें

    पुरानी, मुरझाई पत्तियों को हटाते रहें और शाखाओं की हल्की कटाई से पौधा घना और संतुलित बनता है।

    कीटों से सुरक्षा करें

    मिलीबग्स या एफिड्स दिखें तो नीम तेल या माइल्ड साबुन पानी का छिड़काव करें।

    बार-बार जगह न बदलें

    जेड प्लांट एक स्थिर वातावरण पसंद करता है। बार-बार मूव करने से यह स्ट्रेस में आ सकता है।

    थोड़ी समझदारी और नियमित देखभाल से जेड प्लांट लंबे समय तक हरा-भरा रह सकता है। ये आसान तरीके अपनाकर आप अपने घर में हरियाली के साथ-साथ समृद्धि और सौभाग्य का भी स्वागत कर सकते हैं।

