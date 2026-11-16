आईने में खुद को निहारना सेल्फ लव है या सेल्फ डाउट? साइकोलॉजी कहती है- ज्यादा परखने से घट जाता है कॉन्फिडेंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि आप सड़क पर चल रहे हों और किसी दुकान के चमचमाते कांच या किनारे खड़ी कार के शीशे में खुद को देखकर पल भर के लिए रुक जाएं?

हम अनजाने में ही अपने बाल संवारने लगते हैं, कॉलर ठीक करते हैं या बस एक बार अपना चेहरा चेक करते हैं। देखने में यह एक बेहद मामूली-सी आदत लगती है, लेकिन साइकोलॉजी की नजर में इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान छिपा है।

(Image Source: AI-Generated) खुद पर लौटता हुआ ध्यान मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जब भी हम अचानक अपनी परछाई या अक्स देखते हैं, तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से कटकर सीधे हमारे अपने ऊपर आ जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे 'सेल्फ-फोकस्ड अटेंशन' कहा जाता है। इस स्टेज में इंसान सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखता, बल्कि अनजाने में ही अपनी शारीरिक बनावट को जज करने लगता है।

जब शीशा देखने से कम होता है कॉन्फिडेंस क्या बहुत ज्यादा शीशा देखना हमारे लिए अच्छा है? इसे समझने के लिए साल 2024 में सिंगापुर के 63 यूनिवर्सिटी छात्रों पर एक खास रिसर्च की गई। इस स्टडी में पाया गया कि जब लोग शीशे में खुद को बहुत ज्यादा गहराई और बारीकी से परखते हैं, तो उन्हें अपने चेहरे और लुक्स में कमियां नजर आने लगती हैं। जिन लोगों को पहले से ही अपने लुक की थोड़ी फिक्र थी, उनका कॉन्फिडेंस खुद को बारीकी से देखने पर और ज्यादा गिर गया।

इसी बात को पुख्ता करने के लिए 2019 में 'बॉडी इमेज' जर्नल की एक और स्टडी के आंकड़े भी दिलचस्प हैं। इस प्रयोग में 51 लोगों को पांच मिनट तक शीशे के सामने खड़ा किया गया। जिन लोगों ने अपने शरीर या चेहरे के उस हिस्से पर फोकस किया जो उन्हें खुद पसंद नहीं था, उनके अंदर निराशा और शर्मिंदगी की भावनाएं पैदा हो गईं।

इन दोनों रिसर्च से एक बात बिल्कुल साफ है कि शीशा देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद को क्रिटिकल नजरों से देखना आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकता है। (Image Source: AI-Generated) क्या हमें लोगों की राय का डर होता है? अगर कोई शीशे में झांक रहा है, तो क्या इसका हमेशा यही मतलब है कि वह दूसरों की राय से डरा हुआ है? बिल्कुल नहीं। कई बार यह सिर्फ एक ऑटोमैटिक आदत होती है। हम बस यह पक्का करना चाहते हैं कि हमारे कपड़े सही ढंग से पहने हुए हैं या बाल बिखरे तो नहीं हैं।

हालांकि, कई मामलों में इसका कनेक्शन पब्लिक सेल्फ-अवेयरनेस से भी होता है। यह इंसान की वह मानसिक स्थिति है जहां वह यह सोचता है कि सड़क से गुजरते हुए बाकी लोग उसे किस तरह देख रहे होंगे और उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा होगा।

यह आदत कब बन जाती है परेशानी? रस्ते में चलते हुए खुद पर एक उड़ती हुई नजर डालना पूरी तरह से नॉर्मल है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि अपनी झलक देखने में कोई बुराई नहीं है। असली सवाल यह है कि आप खुद को देखकर कैसा महसूस करते हैं।