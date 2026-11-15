किताबों की महक में ऐसा क्या है जो बार-बार सूंघने का करता है मन? साइकोलॉजी में छिपा है इसका जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक नई किताब है। आप उसे पलटते हैं, कुछ पन्ने खोलते हैं और पहली लाइन पढ़ने से पहले ही उसे अपनी नाक के करीब ले जाते हैं। एक लंबी सांस लेते हैं और बस उसकी उस खास महक को महसूस करते हैं।

क्या आप भी लगभग हर नई किताब के साथ ऐसा ही करते हैं? या शायद आपको पुरानी, पीली पड़ चुकी किताबों की वह जानी-पहचानी सोंधी महक ज्यादा अपनी तरफ खींचती है? दूर से देखने पर किसी को यह आदत थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। साइकोलॉजी के अनुसार, किताब पढ़ने से पहले उसे सूंघना कोई पागलपन नहीं है, बल्कि इसके तार हमारी यादों और खुशबू के एक बेहद दिलचस्प कनेक्शन से जुड़े हैं।

(Image Source: AI-Generated) बचपन की यादों में चले जाते हैं हम खुशबू और हमारी यादों का याराना बहुत गहरा होता है। क्या कभी किसी अनजान महक ने आपको अचानक बचपन के घर, किसी पुराने दोस्त या बरसों पुरानी छुट्टियों की याद दिलाई है? मनोविज्ञान इसे हमारी 'ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी' कहता है। इसे प्रूस्ट फेनोमेनन के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम मशहूर फ्रांसीसी लेखक मार्सेल प्रूस्ट पर रखा गया है, जिन्हें एक खास मेडेलीन केक की महक और स्वाद ने अचानक उनके बचपन की यादों में पहुंचा दिया था।

साल 2026 में 18 अलग-अलग स्टडीज का एक डिटेल रिव्यू पब्लिश हुआ। इसमें यह साबित हुआ कि कोई पुरानी तस्वीर देखने या आवाज सुनने की तुलना में, एक महक हमें पुरानी यादों में ज्यादा गहराई और भावनाओं के साथ ले जाती है। खुशबू से जुड़ी यादें हमें ऐसा एहसास कराती हैं मानो हम सचमुच उस पुराने समय में लौट गए हों। यही कारण है कि किताबों की महक हमारे लिए एक ट्रिगर का काम करती है, जो हमें स्कूल की लाइब्रेरी, माता-पिता की किताबों की अलमारी या हमारी पहली पसंदीदा कहानी की सुखद यादों से जोड़ देती है।

क्यों इतना सुकून देती है पुरानी किताबों की महक? पुरानी किताबों से आने वाली उस सोंधी महक के पीछे सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं, बल्कि पक्की केमिस्ट्री छिपी है। जैसे-जैसे कागज पुराना होता है, उसके अंदर के तत्व टूटने लगते हैं और वे हवा में 'वाष्पशील कार्बनिक यौगिक' छोड़ते हैं।

साल 2009 की 'मटेरियल डिग्रेडोमिक्स' नाम की एक रिसर्च में पाया गया कि पुराने पन्नों के गलने की प्रक्रिया से एसिटिक एसिड और फुरफुरल जैसे तत्व निकलते हैं। यही तत्व उस जानी-पहचानी खुशबू को जन्म देते हैं। हाल ही में हुए एक अन्य अध्ययन में यह भी स्पष्ट हो गया है कि नई और पुरानी किताबों की महक का रासायनिक ढांचा बिल्कुल अलग होता है। यानी, वक्त के साथ जब किताब बनाने की सामग्री पुरानी पड़ती है, तो उसकी खुशबू भी उसी हिसाब से बदल जाती है।

समझिए किताबों से जुड़ा यह विज्ञान सूंघने की यह आदत सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पढ़ने की शुरुआत से पहले की उत्सुकता से भी जुड़ी है। किताब को खोलना, पन्नों को छूना और उसकी महक को अंदर उतारना, यह सब रीडिंग रूटीन का हिस्सा बन जाता है।

साल 2020 के एक अध्ययन में देखा गया कि जब हम किसी खुशबू के आने का इंतजार करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे और भी बेहतर तरीके से महसूस कर पाता है। हालांकि यह अध्ययन सीधे किताबों पर नहीं था, लेकिन यह बताता है कि किसी भी अनुभव के शुरू होने से पहले के पल कितने मायने रखते हैं। पन्नों का स्पर्श और एक नई कहानी में खो जाने की उम्मीद, इस पूरे अनुभव को बेहद सुकून भरा बना देती है।

क्या महक से चलता है आपकी पर्सनैलिटी का पता? अगर आपको किताबें सूंघना पसंद है, तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आपकी याददाश्त दूसरों से तेज है या आप दूसरों से ज्यादा भावुक इंसान हैं। विज्ञान के नजरिए से यह सिर्फ आपकी एक सेंसरी प्रेफरेंस हो सकती है।