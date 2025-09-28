दीवाली से पहले चमकाना है पूरा बाथरूम, तो गंदे पड़े मग-टब और बाल्टियों की सफाई में काम आएंगे ये टिप्स

बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के मग टब और बाल्टियां समय के साथ पीली और दागदार हो जाती हैं जिन पर साबुन पानी और फंगस की परत जम जाती है। इन्हें साफ करने के लिए आप कुछ आसान से घरेलू उपाय अपना सकते हैं। ये तरीके न केवल सस्ते हैं बल्कि केमिकल बेस्ड क्लीनर से भी ज्यादा प्रभावी होते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाथरूम की सफाई करते समय अकसर हमारी नजर सिर्फ फर्श और दीवारों पर जाती है, लेकिन प्लास्टिक के मग, टब और बाल्टियां भी धीरे-धीरे गंदे होकर पीले और दागदार हो जाते हैं। उन पर साबुन की परत, पानी के निशान, फंगस और बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। ये न केवल दिखने में गंदे लगते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन इससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपके किचन में मौजूद कुछ आम चीजों की मदद से आप इन्हें कुछ ही मिनटों में साफ और चमकदार बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ बेहद आसान और असरदार घरेलू उपायों के बारे में

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेकिंग सोडा और सिरका का कॉम्बीनेशन बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लीनर है और सिरका एक पावरफुल कीटाणुनाशक। एक कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच सफेद सिरका मिलाएं। इस पेस्ट को दाग वाले हिस्सों पर लगाएं, 15-20 मिनट बाद ब्रश से रगड़ें और पानी से धो लें। दाग और बदबू दोनों गायब हो जाएंगे।

नींबू और नमक का प्रयोग नींबू का एसिडिक नेचर और नमक की स्क्रबिंग मिलकर जमी हुई मैल को हटाने में मदद करती है। एक नींबू को काटकर उसमें नमक लगाएं और गंदे हिस्से पर रगड़ें। फिर पानी से धो लें। इससे प्लास्टिक का रंग भी ताजा लगेगा।

डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी का उपाय गर्म पानी में 1-2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड डालें और बाल्टी या टब को 15 मिनट तक उसमें भिगोएं। फिर ब्रश से रगड़ें। साबुन के जमा निशान और गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी।

टूथपेस्ट और पुराना ब्रश छोटे दाग-धब्बों और कोनों की सफाई के लिए टूथपेस्ट और पुराना टूथब्रश सबसे असरदार उपाय है। टूथपेस्ट लगाकर ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और फिर साफ पानी से धो दें। ब्लीच का सुरक्षित इस्तेमाल बहुत पुराने और जिद्दी दागों के लिए हल्के ब्लीच वाले पानी का उपयोग करें। प्लास्टिक की चीज़ों को 10-15 मिनट तक इसमें भिगोएं। ध्यान रखें कि ब्लीच का इस्तेमाल हमेशा खुले स्थान पर करें और हाथों में दस्ताने पहनें।