    युवाओं को क्यों पसंद आ रहा है 'Buy Now, Pay Later'? सचमुच फायदेमंद या है कोई फाइनेंशियल ट्रैप

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    आपने भी कई रीटेल वेबसाइट्स पर Buy Now, Pay Later का ऑप्शन देखा होगा। यह सुविधा देखने में काफी दिलचस्प और जरूरत की लगती है, लेकिन क्या सचमुच यह फायदेमंद है? दरअसल, अगर ध्यान न दिया जाए, तो यह आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है। आइए समझें कैसे। 

    कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है BNPL? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के डिजिटल युग में "Buy Now, Pay Later" (BNPL) यानी "अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें" की सर्विस तेजी से मशहूर हो रही है। यह सुविधा ई-कॉमर्स वेबसाइटों और ऐप्स पर आकर्षक ऑफर के रूप में दिखती है, जहां आप तुरंत सामान खरीद सकते हैं और उसका भुगतान बाद में किश्तों में कर सकते हैं। 

    युवा इसे काफी पसंद कर रहे हैं। अपनी पसंद की चीज वे बिना तुरंत पूरी पेमेंट करने की चिंता के आराम से खरीद रहे हैं। लेकिन क्या यह सचमुच फायदेमंद है या यह एक छिपा हुआ फाइनेंशियल ट्रैप है? आइए जानते हैं कि कैसे BNPL आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।

    भविष्य की आय पर डाका

    BNPL का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह आपको भविष्य की आय पहले ही खर्च करने के लिए मोटिवेट करता है। जब आप "अभी खरीदें" का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपनी अभी की बचत या आय के बजाय भविष्य की कमाई को गिरवी रख रहे होते हैं। इससे कैश फ्लो में दिक्कत आ सकती है, खासकर तब जब एक साथ कई BNPL किश्तें चुकानी पड़ें। 

    Saving Tips

    छिपे हुए टैक्स और इंट्रस्ट

    ज्यादातर BNPL सेवाएं शुरुआत में इंट्रस्ट फ्री ऑफर देती हैं, लेकिन भुगतान में देरी होने पर भारी जुर्माना, लेट फीस और हाई इंट्रस्ट रेट लगा सकती हैं। कई कन्ज्यूमर्स को इन शर्तों की सही जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे अनजाने में कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

    ज्यादा खर्च की आदत

    BNPL की सुविधा खरीदारी को आसान बनाती है, जिससे लोग अपनी वास्तविक जरूरतों से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। "बाद में भुगतान" का विचार मनोवैज्ञानिक रूप से खर्च को कम महसूस कराता है, जिससे फिजूलखर्ची बढ़ती है। इस तरह की आदत लंबे समय में फाइनेंशियल परेशानियों का कारण बन सकती है।

    क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव

    कई BNPL कंपनियां अब कंज्यूमर्स के क्रेडिट स्कोर की जांच करती हैं। अगर आप समय पर भुगतान नहीं कर पाते, तो इसका नेगेटिव असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। खराब क्रेडिट स्कोर भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना को कम कर सकता है।

    बचत की आदत की कमी

    BNPL सर्विस में तुरंत खरीदारी का ऑप्शन मिलता है, तो लोग बजट बनाने और बचत करने की आदत से दूर हो जाते हैं। इससे भविष्य में बड़े फाइनेंशियल गोल्स, जैसे घर खरीदना या बचत करना, मुश्किल हो जाता है।

