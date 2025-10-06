जिंदगी का मजा लेते हुए कैसे करें स्मार्ट तरीके से पैसों की बचत, ये 4 सेविंग टिप्स आएंगे काम
कुछ लोग होते हैं जो पैसों को पानी की तरह बहाते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों को इतना जकड़कर रखते हैं कि वो जिंदगी में कोई मजा ही अनुभव नहीं कर पाते। पैसों को लेकर ये दोनों रवैए ही गलत हैं। इसलिए आइए जानें पैसे बचाने के कुछ स्मार्ट सेविंग टिप्स (Saving Tips) जिनसे आप पैसे भी बचा पाएंगे और लाइफ भी एन्जॉय कर पाएंगे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। कहानी है जापान में रहने वाले 67 वर्षीय सुजुकी की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कंजूसी में बिताकर लगभग 4 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात पर पछतावा हो रहा है कि बिना किसी याद के या अच्छे अनुभव के इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है।
सुजुकी जैसे कई लोग हैं, जो समझते हैं कि पैसा बचाना (Money Saving) बहुत जरूरी है और इसके लिए वे अपनी सभी इच्छाओं को दबाते चले जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो खूब पैसे खर्च करते हैं और फिर महीने के अंत में पछताते हैं।
लेकिन यह समझना जरूरी है कि बचत और जीवन का आनंद लेना एक-दूसरे के विपरीत नहीं हैं। सही तरीके और सही सोच से आप दोनों को एक साथ हासिल कर सकते हैं। आइए जानें कुछ स्मार्ट सेविंग टिप्स (Money Saving Tips), जिनकी मदद से आप बचत भी कर सकते हैं और जिंदगी का मजा भी ले सकते हैं।
बजटिंग को बोझ नहीं, अपना दोस्त बनाएं
बचत की शुरुआत बजट बनाने से होती है, लेकिन इसे सजा न मानें। बजट को एक दोस्त की तरह देखें जो आपको बताता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसके लिए 50/30/20 नियम अपनाएं, जो आपकी मासिक आय को तीन भागों में बांटता है-
- 50% जरूरतें- किराया, ग्रॉसरी, EMI, बिल।
- 30% इच्छाएं- घूमना, बाहर खाना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन।
- 20% बचत- इंवेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, कर्ज चुकाना।
यह नियम आपको अपनी इच्छाओं पर खर्च करने की आजादी भी देता है और बचत हो यह भी तय करता है।
खर्चों की पहचान करें और "टालना" सीखें
कई बार हम भावनाओं में आकर ऐसे खर्चे कर देते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत नहीं होती। इन्हें फालतू खर्चे कहते हैं।
- गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन हटाएं- ऐसे स्ट्रीमिंग या अन्य सब्सक्रिप्शन की लिस्ट बनाएं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते। उन्हें तुरंत कैंसिल कर दें।
- '48 घंटे का नियम'- जब भी आपको कोई बड़ी गैर-जरूरी चीज खरीदने का मन करे, तो तुरंत खरीदने के बजाय 48 घंटे तक रुकें। अक्सर यह इच्छा कुछ घंटों बाद खत्म हो जाती है और आपकी बचत हो जाती है।
- 'गुल्लक' की आदत- दिन भर के बचे हुए छोटे सिक्के या ₹10-₹20 के नोटों को गुल्लक में डालें। यह छोटी बचत भी महीने के अंत में बड़ी रकम बन सकती है।
पहले बचत, फिर खर्च
यह बचत का सबसे जरूरी फॉर्मूला है। जैसे ही आपकी सैलरी आए, सबसे पहले बचत के लिए तय 20% राशि को एक अलग बचत या निवेश खाते में ट्रांसफर कर दें।
- ऑटोमैटिक ट्रांसफर सेट करें- अपने बैंकिंग ऐप में सेटिंग करें कि सैलरी आते ही एक तय राशि ऑटोमैटिक तरीके से बचत खाते में चली जाए। इससे पहले कि आप खर्च करने का सोचें, आपकी बचत हो चुकी होगी।
- इमरजेंसी फंड- कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि एक इमरजेंसी फंड में रखें। यह आपको अचानक आई जरूरत के समय अपने इंवेस्टमेंट या बड़ी बचत को तोड़ने से बचाएगा।
स्मार्ट तरीके से जिंदगी का मजा लें
बचत का मतलब मौज-मस्ती को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से करना है।
- DIY और होम एंटरटेनमेंट- दोस्तों को महंगे रेस्तरां में ले जाने की बजाय होम पार्टी करें या घर पर ही अच्छा खाना बनाकर एंजॉय करें। मूवी हॉल की जगह अपने घर में ही आरामदायक माहौल में फिल्म देखें।
- बड़े डिस्काउंट पर शॉपिंग- सेल या डिस्काउंट का इंतजार करें, और सिर्फ तभी शॉपिंग करें जब आपको सच में जरूरत हो। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का इस्तेमाल स्मार्टली करें।
- कर्ज से बचें- ज्यादा इंट्रस्ट रेट वाले कर्जों, खासकर क्रेडिट कार्ड बिल को जल्द से जल्द चुकाएं। इस पर लगने वाला ब्याज आपकी बचत को खा जाता है।
