    Zohran Mamdani को हाइट की वजह से किया था 'रिजेक्ट', अब महिला कह रही- "मैंने मौका गंवा दिया"

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    कभी-कभी जिंदगी में लिया गया एक छोटा-सा फैसला, सालों बाद सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जिसने डेटिंग ऐप Hinge पर किसी को सिर्फ उसकी हाइट देखकर ठुकरा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वही शख्स आगे चलकर न्यूयॉर्क का सबसे युवा मेयर बनेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोहरान मामदानी की।

    हाइट पर किया था 'Swipe Left', अब वही शख्स बना'न्यूयॉर्क का मेयर' (Image Source: X)


    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Zohran Mamdani का नाम आज न्यूयॉर्क के नए और सबसे कम उम्र के मेयर के तौर पर हर तरफ चर्चा में है, लेकिन सोचिए, अगर किसी ने कुछ साल पहले, सिर्फ उनकी हाइट की वजह से उन्हें डेटिंग ऐप पर 'रिजेक्ट' कर दिया हो, तो उन्हें आज कैसा लग रहा होगा? जी हां, हाल ही में, एक महिला की कहानी सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रही है। इस घटना को 'सदी की सबसे बड़ी चूक' बताया जा रहा है।

    एक स्वाइप, जिसने बदल दी कहानी

    हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुई। इस पोस्ट में एक महिला ने बताया कि उसने कुछ साल पहले जोहरान मामदानी नाम के व्यक्ति को Hinge पर देखा था। दोनों का मैच हुआ भी था, लेकिन उसने जोहरान को “swipe left” कर दिया- यानी इकार कर दिया।

    उसने कारण बताया- “उसकी हाइट प्रोफाइल में 5’10 या 5’11 लिखी थी, और मुझे पता था इसका मतलब असल में 5’9 ही होगा।” वो आगे लिखती है, “अब सोचती हूं कि वो बाकियों की तुलना में ईमानदार था।”

    यह मजेदार किस्सा देखते ही देखते वायरल हो गया और जब लोगों ने जाना कि वही जोहरान मामदानी अब न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं, तो सोशल मीडिया पर हंसी का सैलाब आ गया।

    एक्स पर हंसी और तंज का माहौल

    पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स किए। किसी ने लिखा, “कहीं अमेरिका में कोई भविष्य का राष्ट्रपति अभी भी डेटिंग ऐप पर बिना मैच के बैठा है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा था।” एक और यूजर ने कहा, “सोचो, सिर्फ हाइट देखकर न्यूयॉर्क के भावी मेयर को ठुकरा दिया!” कई लोगों ने इसे “Fumble of the century” यानी “सदी की सबसे बड़ी गलती” बताया।

    किस्मत का दिलचस्प मोड़

    मजेदार बात यह है कि जोहरान मामदानी ने इसी ऐप पर अपनी असली मोहब्बत से मुलाकात की। वो 2021 में Rama Duwaji से मिले- जो एक सीरियाई-अमेरिकी कलाकार हैं। उस वक्त जोहरान की राजनीतिक यात्रा धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी, और दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक ध्यान से दूर रखा।

    कुछ समय डेटिंग के बाद जोहरान को एहसास हुआ कि रमा ही उनकी जीवनसाथी हैं। अक्टूबर 2024 में दोनों ने सगाई की, और दिसंबर में दुबई में शानदार निकाह और सगाई समारोह हुआ, जिसके बैकग्राउंड में चमकता बुर्ज खलीफा था।

    इसके बाद, 2025 की शुरुआत में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी क्लर्क ऑफिस में सिविल वेडिंग की और फिर युगांडा में अपने परिवार के साथ एक निजी समारोह आयोजित किया।

    राजनीति और निजी जीवन दोनों में प्रेरणा

    जोहरान मामदानी का जन्म युगांडा में हुआ और वे भारतीय मूल के परिवार से हैं। वो न्यूयॉर्क में रहकर राजनीति में सक्रिय हुए और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम किया। धीरे-धीरे उन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई, जो ईमानदारी और जनसेवा से जुड़ी है।

    उनकी पत्नी रमा दुवाजी ने भले ही खुद को राजनीतिक दुनिया से दूर रखा हो, लेकिन वो जोहरान के हर अभियान में चुपचाप उनका साथ देती रहीं। दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर “मॉडर्न, ग्राउंडिड कपल” के तौर पर चर्चा में है।

    कहानी में छिपा है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज

    यह कहानी सोशल मीडिया पर इसलिए भी लोगों के बीच लोकप्रिय हुई क्योंकि इसमें एक सीधा और स्ट्रॉन्ग मैसेज है- कभी-कभी हम किसी को उसके बाहरी रूप या छोटी-सी बात पर जज कर देते हैं, और फिर बाद में एहसास होता है कि हमने कुछ बहुत कीमती खो दिया।

    जिस महिला ने जोहरान को ठुकराया, उसने मज़ाक में लिखा था कि “अब का मैं समझती हूं कि वो बाकियों से ज्यादा ईमानदार था।” और यही बात इस कहानी की असली खूबसूरती है कि ईमानदारी, सच्चाई और व्यक्तित्व, कभी-कभी ऊंचाई से ज्यादा मायने रखते हैं।

