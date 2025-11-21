Language
    मेक्सिको की फातिमा बॉश ने जीता Miss Universe 2025 का ताज, जीत के बाद छलक पड़े आंसू

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स (Miss Universe 2025) प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले सालों तक याद रखा जाएगा। जी हां, मेक्सिको की फातिमा बॉश फर्नांडीज ने दुनिया भर की 100 से ज्यादा सुंदरियों को पछाड़कर प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया है। जैसे ही मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेलविग ने उनके सिर पर ताज रखा, फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे।

    Miss Universe 2025 Winner: कौन हैं फातिमा बॉश... जिनके सिर सजा मिस यूनिवर्स का ताज?

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको की फातिमा बॉश ने इतिहास रच दिया है। थाईलैंड के बैंकॉक में जब मिस यूनिवर्स 2025 के मंच पर उनका नाम गूंजा, तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जीत की खुशी और सालों की मेहनत एक साथ आंसुओं के रूप में बह निकली।

    यह ग्लैमर, ग्रेस और ग्लोबल ब्यूटी का एक शानदार संगम था, जिसमें एक महिला का अटूट विश्वास शामिल देखने को मिला। जी हां, फातिमा ने न सिर्फ ताज जीता, बल्कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब दिल में सपने पलते हों, तो दुनिया की कोई आलोचना आपको रोक नहीं सकती।

     
     
     
    चुनौतियों का सामना कर मंच तक पहुंचीं फातिमा

    फातिमा बॉश की यह जीत कई मायनों में खास है। 25 वर्षीय फातिमा मेक्सिको के टाबास्को राज्य के विलाहेर्मोसा से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने Iberoamericana यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। बता दें, फाइनल से पहले ही प्रतियोगिता में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जब एक इवेंट के दौरान उन्हें आयोजक की तरफ से कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद फातिमा और कई अन्य कंटेस्टेंट्स ने विरोध में वॉकआउट कर दिया था। इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी दृढ़ता के साथ मंच पर अपनी जगह बनाई।

    दमदार जवाब ने जीता सबका दिल

    फातिमा ने अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक सोच से जजों को प्रभावित किया। फाइनल राउंड में उनसे पूछा गया कि वह 'मिस यूनिवर्स के मंच का इस्तेमाल करके महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह कैसे बनाएंगी?'

    इस सवाल के जवाब में फातिमा ने आत्मविश्वास से कहा, “हम यहां बदलाव लाने और आवाज उठाने के लिए हैं। हम महिलाएं हैं, बहादुर हैं और हम इतिहास रचने के लिए यहां खड़ी हैं।” उनके इस निडर और प्रेरणादायक जवाब ने निर्णायक मंडल का दिल जीत लिया और उन्हें 'मिस यूनिवर्स 2025' का ताज मिला।

    फैशन और समाज सेवा का जुनून

    फैशन और अपैरल डिजाइन की स्टूडेंट फातिमा बॉश सस्टेनेबल फैशन की एक प्रबल समर्थक हैं। वह पुराने और बेकार हो चुके कपड़ों से नए और क्रिएटिव डिजाइन बनाती हैं। इसके अलावा, वह बचपन से ही डिस्लेक्सिया और ADHD जैसी चुनौतियों से जूझती रही हैं, जिसे उन्होंने अपनी ताकत में बदला। वह न्यूरोडाइवर्जेंस और मेंटल हेल्थ के मुद्दों के लिए भी आवाज उठाती हैं और कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए भी काम करती हैं।

    इस शानदार जीत के साथ, फातिमा बॉश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली सुंदरता केवल बाहरी नहीं, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और समाज के प्रति समर्पण में छिपी होती है। यही वजह है कि उनकी जीत लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा जैसी है।

