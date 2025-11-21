Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Miss Universe 2025 Winner: जिसे सरेआम किया गया बेइज्जत, उसी ने जीता मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:39 PM (IST)

    Miss Universe 2025 Winner: मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी। अब आखिरकर मिस यूनिवर्स 2025 को उसका विनर मिल गया है। Miss Universe 2025 का खिताब मिस मेक्सिको फातिमा बोश (Fatima Bosch) ने जीता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मिस मेक्सिको बनीं 'मिस यूनिवर्स 2025'

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी। विश्व की अलग-अलग सुंदरियों ने इस कॉम्पटीशन में हिस्सा लिया। पहले अपने देश में खिताब जीता और फिर इसके बाद वो फाइनल में पहुंचीं और फाइनल में जबरदस्त टक्कर के बाद आखिरकर मिस यूनिवर्स 2025 को उसका विनर मिल गया है। Miss Universe 2025 का खिताब मिस मेक्सिको फातिमा बोश (Fatima Bosch) ने जीता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिस मेक्सिको बनीं मिस यूनिवर्स 2025
    दरअसल मिस मेक्सिको फातिमा बोश ने इस साल मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। जैसे ही एरिना हॉल में ये ऐलान हुआ कि तो हर तरफ तालियां बज उठीं। मिस मेक्सिको की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह अपना सपना जी रही थीं। हर किसी ने मिस मेक्सिको के मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग उन्हें बधाईयां दे रहे हैं। हालांकि मिस मेक्सिको रहीं फातिमा बोश के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था।

     

    मिस यूनिवर्स में ही फातिमा के साथ हुआ विवाद
    इस साल का मिस यूनिवर्स थाईलैंड में आयोजित किया गया था। बीते दिनों ही सैश सेरेमनी के वक्त डायरेक्टर नवात इटसाराग्रिसिल के साथ फातिमा बोश का विवाद हुआ था। दरअसल सभी कंटेस्टेंट्स के साथ मिस मेक्सिको भी हॉल में बैठी हुई थीं। इसी बीच डायरेक्टर ने मिस मेक्सिको को डम्ब कह दिया था। इसके बाद फातिमा ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और वो सेरेमनी छोड़कर चली गईं। इसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी मिस मेक्सिको का साथ दिया। इस घटना के बाद विश्वभर से मिस मेक्सिको को समर्थन मिला था।

     

    कौन हैं मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश?

    फातिमा बोश मेक्सिको की रहने वाली हैं। उनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। इसके अलावा वो पेशे से एक मॉडल हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं और मॉडल के तौर पर उनकी बड़ी पहचान है। हालांकि अब वह यह खिताब जीतकर और ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं।

     manika

    वहीं आपको बता दें कि इस साल मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की मणिका विश्वकर्मा गईं थीं। हालांकि टॉप 30 में वह जगह बनाने में कामयाब रहीं, लेकिन टॉप 12 में मणिका जगह नहीं बना पाईं और वह इस कॉम्पटीशन से बाहर हो गईं।

     