Miss Universe 2025 Winner: जिसे सरेआम किया गया बेइज्जत, उसी ने जीता मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी। विश्व की अलग-अलग सुंदरियों ने इस कॉम्पटीशन में हिस्सा लिया। पहले अपने देश में खिताब जीता और फिर इसके बाद वो फाइनल में पहुंचीं और फाइनल में जबरदस्त टक्कर के बाद आखिरकर मिस यूनिवर्स 2025 को उसका विनर मिल गया है। Miss Universe 2025 का खिताब मिस मेक्सिको फातिमा बोश (Fatima Bosch) ने जीता है।

मिस मेक्सिको बनीं मिस यूनिवर्स 2025

दरअसल मिस मेक्सिको फातिमा बोश ने इस साल मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। जैसे ही एरिना हॉल में ये ऐलान हुआ कि तो हर तरफ तालियां बज उठीं। मिस मेक्सिको की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह अपना सपना जी रही थीं। हर किसी ने मिस मेक्सिको के मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग उन्हें बधाईयां दे रहे हैं। हालांकि मिस मेक्सिको रहीं फातिमा बोश के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था।

¡DIOS ASÍ LO QUISO!¡TABASCO TIENE REINA!#FÁTIMABOSCH, MISS UNIVERSE 2025

👑🇲🇽😭



El destino estaba escrito y hoy Tabasco toca el cielo. La tabasqueña Fátima Bosch se corona como la nueva Miss Universe 2025



La cuarta corona llega a casa y tiene corazón choco. Gracias, Fátima,… pic.twitter.com/N7d7r8c2E4 — xevt - xhvt (@xevtfm) November 21, 2025 मिस यूनिवर्स में ही फातिमा के साथ हुआ विवाद

इस साल का मिस यूनिवर्स थाईलैंड में आयोजित किया गया था। बीते दिनों ही सैश सेरेमनी के वक्त डायरेक्टर नवात इटसाराग्रिसिल के साथ फातिमा बोश का विवाद हुआ था। दरअसल सभी कंटेस्टेंट्स के साथ मिस मेक्सिको भी हॉल में बैठी हुई थीं। इसी बीच डायरेक्टर ने मिस मेक्सिको को डम्ब कह दिया था। इसके बाद फातिमा ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और वो सेरेमनी छोड़कर चली गईं। इसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी मिस मेक्सिको का साथ दिया। इस घटना के बाद विश्वभर से मिस मेक्सिको को समर्थन मिला था।

Miss universe contestants walked out in solidarity with Miss Mexico Fátima Bosch after a heated discussion with Miss Universe exec, Nawat Itsaragrisil. pic.twitter.com/gaoDbijpbl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 6, 2025 कौन हैं मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश? फातिमा बोश मेक्सिको की रहने वाली हैं। उनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। इसके अलावा वो पेशे से एक मॉडल हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं और मॉडल के तौर पर उनकी बड़ी पहचान है। हालांकि अब वह यह खिताब जीतकर और ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं।