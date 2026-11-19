लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे समाज में पुरुषों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, मजबूत रहना है, हर जिम्मेदारी बिना किसी शिकायत के उठानी है। मर्द को दर्द नहीं होता जैसी पुरानी कहावतें इस धारणा को और मजबूत बनाती हैं और पुरुषों के कंधों पर ऐसा बोझ लाद दिया जाता है, जिसे वे ताउम्र ढोते रहते हैं।

ये इमोशनल बर्डन उन पर गैर जरूरी दबाव डालता रहता है, जो उनकी इमोशनल हेल्थ को प्रभावित करता है। ऐसी कई बातें हैं, जिन्हें पुरुष रोज चुपचाप सहते हैं। आइए जानें उनके बारे में। भावनाएं जाहिर न करना बचपन से लड़कों को रोने से मना कर दिया जाता है। इसे कमजोरी की निशानी बताया जाता है। अगर कोई बच्चा रोए भी, तो घर के बड़े उसे तुरंत टोक देते हैं और कहते हैं कि तुम लड़के हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। ये सोशल कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि बड़े होने के बाद भी वे इससे निकल नहीं पाते। वे मान लेते हैं कि रोना उनकी मर्दानगी पर दाग है।

परिवार की उम्मीदें एक पुरुष को हमेशा प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर की भूमिका में रखा जाता है। घर की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, परिवार की जरूरत पूरा करने का दबाव अकेले घर के पुरुष के कंधे पर डाल दिया जाता है। अपनी इच्छाओं, सपनों और मानसिक थकान को साइड में रखकर उन्हें दिन-रात अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। हालांकि, इसे उनकी ड्यूटी मानकर इग्नोर कर दिया जाता है।

मदद मांगने में संकोच जब मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, तब भी पुरुष खुलकर इस बारे में बात नहीं रख पाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अपनी थकान को जाहिर किया, तो समाज उन्हें कमजोर मान लेगा। इसलिए वे अपने परिवार के सामने भी नकली मुस्कान के साथ जीते रहते हैं। ये इमोशनल आइसोलेशन उन्हें अंदर से खोखला कर देता है।

परिवार का सहारा समाज में धारणा बन चुकी है कि चाहे पुरुष खुद कितना ही अकेला या दुखी क्यों न महसूस करे, लेकिन उसे हमेशा अपने परिवार का सहारा बनना है। परिवार के सामने उसे हमेशा मजबूत बनकर ही रहना है, ताकि कोई उसे कमजोर न समझें। परिवार की बाग-डोर संभालने के लिए भी उसे मजबूत बनकर ही रहना पड़ेगा और अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर सकता।