मेंटल हेल्थ से जूझ रहे 84% लोग क्यों नहीं ले पाते इलाज? WHO की 'मोजेक टूलकिट' दिखाएगी राह

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे व्यक्ति को कई बार रोग से ज्यादा मुश्किल समाज का व्यवहार परेशानी देता है। उसे कमजोर समझना, पागल कहना, उसकी परेशानी का मजाक उड़ाना और उपचार लेने पर ताने देकर उसे चुप करा देता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मोजेक टूलकिट योजना जारी की है। इसमें मानसिक बीमारी को लेकर समाज की सोच बदलने के लिए स्कूलों, अस्पतालों, कार्यस्थलों, परिवारों और समुदायों में व्यवहार और व्यवस्था बदलने पर जोर दिया गया है। भारत को करने होंगे गंभीर प्रयास इस मामले में देश की स्थिति राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से समझी जा सकती है। इसमें 15 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रसित पाए गए। इनमें 84.5 प्रतिशत सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी, सांस्कृतिक मान्यताओं, उपचार की लागत और सेवाओं की सीमित उपलब्धता के कारण उपचार नहीं करा पाते। किशोरों के लिए चुप्पी तोड़ना मुश्किल द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं की समीक्षा में भारत के अलग-अलग शहरों में हुए 26 अध्ययनों के विश्लेषण में सामाजिक कलंक को मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने में सबसे बड़ी बाधा पाया गया।

किशोरों को डर रहता है कि परेशानी बताने पर उन्हें कमजोर समझा जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा और उनके साथ अलग व्यवहार होगा। माता-पिता और शिक्षकों में सही जानकारी का अभाव तथा युवाओं के अनुकूल सेवाओं का अभाव समस्या को बढ़ा रहा है।

मोजेक टूलकिट : कलंक और भेदभाव खत्म करने की योजना डब्ल्यूएचओ के यूरोपीय क्षेत्रीय कार्यालय ने इसे जारी किया है। मानसिक बीमारी से उबर चुके लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के अभियान से जोड़ना, उनके और समाज के बीच सीधा संवाद बढ़ाने तथा सरकार, स्वास्थ्यकर्मियों, परिवारों और सामाजिक संगठनों की साझेदारी से काम करने के तीन प्रमाण आधारित सिद्धांत इसकी विशेषता हैं, जिसकी भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता है।