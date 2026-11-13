दिल्ली में पर्यावरण, परिवहन समेत कई विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू; केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिल सकती है छूट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को अपने विभागों के आधे कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा। वहीं, परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने भी अपने अधीन आने वाले विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम करने के निर्देश दिए हैं।

50 प्रतिशत कर्मचारी घर से करेंगे काम आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के प्रविधानों के तहत लिया गया है। ग्रेप के इस चरण में दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्णय लेने को कहा गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिल सकती है अनुमति सरकारी अधिकारी के अनुसार, विभागाध्यक्षों को अपने स्तर पर वर्क फ्राम होम लागू करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।