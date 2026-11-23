लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाजार से नींबू थोड़े ज्यादा ले आओ तो कुछ ही दिनों में वो रखे-रखे काले पड़ने लगते हैं। ऐसे में हमारे पास इन्हें फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, पर इस बार इनके सूख जाने के बाद बेकार समझकर न फेंकें। दरअसल, कई तरीके ऐसे हैं जिनसे सूखे नींबू को भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आइए घरेलू कामों में इसके उपयोग करने के टिप्स एंड ट्रिक्स जानें:

रसोई की बदबू दूर करें अगर ज्यादा नींबू सूख गए हैं तो उसे दो हिस्सों में काटकर किचन के कोनों में रख दें। वहीं, माइक्रोवेव और फ्रिज की बदबू दूर में भी यह बड़ा असरदार साबित हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, बस नींबू काटकर फ्रिज में ऐसे ही रख दें, वहीं ओवन में इसे थोड़ी देर गर्म करने के बाद ऐसे ही रखा छोड़ दें।

चॉपिंग बोर्ड की गंदगी हटाएं लेमन एक क्लीनिंग एजेंट है, जिसे चॉपिंग बोर्ड की गंदगी हटाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सूखे नींबू को काटकर पहले नमक लगाएं और फिर इसे बोर्ड पर अच्छे से 1 मिनट तक गोल-गोल रगड़ें। इससे जब दाग की परत ढीली पड़ने लगे तो सामान्य तरीके से धो लेना है।

कीड़े-मकौड़े भगाएं आपको शायद पता न हो पर किचन से कीड़े-मकौड़े और चीटियां भगाने के लिए भी नींबू बड़ा कारगर है, फिर चाहे वो सूखा ही क्यों न हो। पहले से सूखे हुए नींबू को दोबारा धूप में अच्छे से सुखाकर इनका पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को किचन के साथ ही घर के कोनों में छिड़क दें।

ब्लेन्डर की डीप क्लीनिंग ब्लेन्डर का कई घरों में रोजाना इस्तेमाल होता है, ऐसे में इसे धोते समय जितनी गंदगी निकलती नहीं, उतनी जमती चली जाती है। इसके लिए सूखा नींबू लेकर उसमें बेकिंग सोडा छिड़कें, फिर ब्लेंडर पर 2 मिनट तक रब करते रहें। इसके बाद गुनगुने पानी से साफ कर लेना है।