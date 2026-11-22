लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड का मौसम शुरू होते ही हमारी थाली में हरी-पत्तेदार सब्जियों का इंटेक बढ़ जाता है। वहीं, कई लोगों के लिए यह मौसम बालकनी या छत पर सब्जियां उगाने का सबसे परफेक्ट समय है। ऐसे में अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, पर यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सब्जियां नवंबर-दिसंबर के मौसम में लगाई जानी चाहिए, तो आइए इसके बारे जानते हैं।

मूली मूली इस मौसम के लिए सबसे अनूकूल सब्जी है। अब क्योंकि यह एक जड़ वाली सब्जी है, जिसके लिए ज्यादा मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता होगी। ऐसे में गमला ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 10-12 इंच तक गहरा हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि गमले का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। पॉटिंग मिक्स तैयार करने के बाद उसमें बीज लगाएं और ढक दें। पर्याप्त पानी और बेहतर देखभाल किए जाने पर 10 दिन में ही पौधा ग्रो होने लगता है।

लहसुन हल्की ठंड लहसुन की कलियों को बेहतर ढंग से पनपने में मदद कर सकती हैं। लहसुन को जड़ से ही उगाया जा सकते हैं। इसे बालकनी में लगाने के लिए ज्यादा गहरा नहीं 8-10 इंच का गमला लें। उसमें लहसुन की कलियां लगाकर मिट्टी लगाएं। इस दौरान जड़ वाला हिस्सा मिट्टी में नीची की तरफ होना चाहिए। हल्की नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहें।

पत्तागोभी घर में रखी पत्तागोभी को काटकर गमले में लगाया जा सकता है, बस उसके डंठल हल्के जड़ वाले होने चाहिए। इसके लिए 10-12 इंच का गहरा और चौड़ा गमला लेकर उसमें रेत, गोबर और कोकोपीट के सही मिश्रण के साथ मिट्टी डालें। अब जड़ वाले हिस्से को मिट्टी में लगा देने के बाद दोबारा मिट्टी से ढक दें। पर्याप्त पानी देते रहें, आप पाएंगे कि 20 दिन के अंदर पौधा बढ़ने लगा है।