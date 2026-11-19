लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की ठंडी हवाएं शुरू होते ही हम सब वॉर्डरोब में रखे अपने गर्म कपड़े निकालने लगते हैं। आपने भी बड़े चाव से अपना सबसे आरामदायक स्वेटर पहनने के लिए निकाला होगा, लेकिन अलमारी से बाहर निकालते ही सारा एक्साइटमेंट तब खराब हो जाता है, जब आप देखते हैं कि पूरे स्वेटर पर जगह-जगह भद्दे रोएं निकले हुए हैं।

अब हालत ऐसी है कि इसे पहनकर ऑफिस जाने या दोस्तों से मिलने में हिचकिचाहट होती है, और फेवरेट होने की वजह से इसे फेंकने या किसी और को देने का भी मन नहीं करता। अगर आपके उस प्यारे से स्वेटर के साथ भी बिल्कुल यही ट्रेजडी हुई है, तो उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे वापस वॉर्डरोब में डंप करने से पहले, घर पर मौजूद चीजों से ही आप उसे वापस नया बना सकते हैं। आइए जानते हैं 3 बेहद आसान ट्रिक्स।

शेविंग रेजर का करें इस्तेमाल यह तरीका जितना अनोखा लगता है, उतना ही असरदार भी है। अपने स्वेटर को बेड या टेबल जैसी किसी समतल जगह पर अच्छी तरह बिछा लें। अब एक साफ और नया शेविंग रेजर लें और उसे हल्के हाथों से स्वेटर के ऊपर चलाएं। ध्यान रहे कि आपको रेजर को बहुत ही आराम से चलाना है और ज्यादा दबाव नहीं डालना है, वरना ऊन कट सकता है। आप देखेंगे कि सारे रोएं रेजर के ब्लेड में फंसकर आसानी से अलग हो जाएंगे।

बारीक कंघी का कमाल अगर आपको रेजर इस्तेमाल करने में थोड़ा डर लगता है, तो आपके घर में रखी बारीक दांतों वाली कंघी भी बहुत काम आ सकती है। स्वेटर को सीधा बिछाकर उस पर हल्के-हल्के कंघी फेरें। यह बिना स्वेटर के धागों को नुकसान पहुंचाए, सारे एक्स्ट्रा रोएं और उलझे हुए रुंए अपने अंदर फंसा कर बाहर निकाल लेगी। यह तरीका मोटे ऊन वाले स्वेटर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है।