लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के बाद घरों में अक्सर बहुत सारे मिट्टी के दीये बच जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इन्हें बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पुराने दीये आपके घर के काले पड़े पीतल और पूजा के तांबे के बर्तनों में नई जैसी चमक लौटा सकते हैं? जी हां, पुराने दीयों से आप बाजार जैसा महंगा क्लीनिंग पाउडर घर पर ही बना सकते हैं।

पुराने समय में हमारी दादियां और नानियां बर्तनों को चमकाने के लिए राख और साफ मिट्टी का ही इस्तेमाल करती थीं। मिट्टी के दीयों में एक हल्का खुरदुरापन होता है, जो बिना बर्तनों को नुकसान पहुंचाए उनके जिद्दी से जिद्दी दाग-धब्बों को आसानी से काट देता है। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।