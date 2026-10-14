थर्मस के अंदर जम गए हैं चाय के जिद्दी दाग? बिना रगड़े शीशे-सा चमका देंगी किचन की ये चीजें, बदबू भी होगी छूमंतर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चाय पीना किसे पसंद नहीं? हालांकि, जब इसी चाय के जिद्दी दाग आपके पसंदीदा फ्लास्क या पानी की बोतल के अंदर जम जाते हैं, तो उसे गंदा और बदबूदार बना देते हैं। कई बार तो ब्रश से रगड़ने के बाद भी ये दाग टस से मस नहीं होते।

मगर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही कई ऐसी साधारण चीजें मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप बिना किसी खास मेहनत या ब्रश के इन दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये असरदार उपाय।

बेकिंग सोडा और गर्म पानी का कमाल फ्लास्क में 1 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और फिर इसे गर्म पानी से भर दें। इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद फ्लास्क को हल्का सा हिलाएं और पानी को बाहर फेंक दें। आप देखेंगे कि दाग आसानी से हट गए हैं।

सफेद सिरका आएगा काम अपनी बोतल या फ्लास्क में सफेद सिरका डालें और उसमें गर्म पानी मिला लें। इसे 20 से 30 मिनट तक के लिए छोड़ दें। सिरका जिद्दी से जिद्दी दागों को ढीला कर देता है, जिससे सफाई का काम बेहद आसान हो जाता है।

नमक और बर्फ की बेहतरीन ट्रिक फ्लास्क के अंदर थोड़ा सा नमक और बर्फ के कुछ टुकड़े डालें। अब इसे ढक्कन लगाकर हल्का-हल्का हिलाएं। बर्फ यहां एक स्क्रबर का काम करती है और नमक दाग हटाने में मदद करता है।

नींबू के रस से साफ होंगे दाग और मिलेगी ताजगी फ्लास्क में नींबू का रस डालकर उसमें गर्म पानी मिलाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। नींबू की प्राकृतिक एसिडिटी दागों को आसानी से तोड़ने में मदद करती है और फ्लास्क से बदबू हटाकर ताजगी भी लाती है।

डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी अगर फ्लास्क में हल्के या मध्यम दाग हैं, तो उसमें थोड़ा-सा डिशवॉश लिक्विड डालें और गर्म पानी भर दें। अब फ्लास्क को अच्छी तरह से बंद करके जोर से हिलाएं। यह तरीका तुरंत असर दिखाता है।

बेकिंग सोडा और सिरके का झाग गहरे दागों के लिए पहले फ्लास्क में बेकिंग सोडा डालें और फिर ऊपर से सिरका मिला दें। इन दोनों के मिलने से अंदर झाग बनेगा, जो जमे हुए दागों को ढीला कर देगा। 10 से 15 मिनट बाद इसे गर्म पानी से धो लें।