रोज चाय-कॉफी के काम आने वाली इलेक्ट्रिक केतली हो गई है गंदी? रसोई में मौजूद इन चीजों से करें साफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मॉडर्न किचन अप्लायंसेस ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, रसोई में रखी हुई इलेक्ट्रिक केतली की भी इसमें अहम भूमिका है। पानी गर्म करने से लेकर चाय-कॉफी बनाने और सूप गर्म करने तक, बहुत से काम इस केतली से किए जाते हैं, लेकिन कई बार हम इसे बाकी बर्तनों की तरह आसानी से साफ नहीं कर पाते।

ऐसे में अगर आप भी इलेक्ट्रिक केतली का रोजाना इस्तेमाल करते हैं और इसे अच्छे से साफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई टिप्स और ट्रिक्स फॉलो किए जा सकती हैं। सफेद सिरका सफेद सिरका एक नेचुरल एजेंट की तरह काम करता है। अगर केतली ज्यादा गंदी हो गई हैं, तो उसे सफेद सिरके से साफ करें। केतली में 1 कप पानी और 1/2 कप सफेद सिरका डालें। स्विच ऑन करके इस पानी को 2-3 मिनट तक उबलने देना है। इसका पानी फेंकने के बाद सामान्य तरीके से धो लें।

नींबू और बेकिंग सोडा 2 कप पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 नींबू निचोड़ दें। इस पानी को केतली में 2-3 मिनट तक उबालना है। फिर पानी को 15 मिनट ठंडा होने के लिए रखने के बाद सादे पानी से धो लेना है।