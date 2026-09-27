बाथरूम की टाइल्स पर रहता है फिसलने का डर? आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़, चोट लगने का चांस हो जाएगा जीरो

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, आप सुबह-सुबह नहाने के लिए बाथरूम में कदम रखते हैं और अचानक आपका पैर ऐसे फिसलता है जैसे फर्श पर किसी ने तेल बिखेर दिया हो। जी हां, बाथरूम की खूबसूरत लेकिन चिकनी टाइल्स अक्सर किसी स्केटिंग रिंक जैसी बन जाती हैं।

साबुन, शैम्पू के झाग और पानी का कॉम्बिनेशन फर्श को इतना स्लिपरी बना देता है कि वहां जरा सी भी लापरवाही किसी बड़ी चोट या हड्डी टूटने का कारण बन सकती है। खासकर घर में अगर बच्चे या बुजुर्ग हैं, तो यह चिंता दोगुनी हो जाती है। हालांकि, अब आपको डर-डर कर नहाने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी रसोई में कुछ ऐसे जादुई तरीके मौजूद हैं, जो इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं बाथरूम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने वाले कुछ बेहद असरदार उपाय।

नींबू और मोटे नमक का स्क्रब नमक सिर्फ आपके खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह एक बेहतरीन प्राकृतिक स्क्रबर भी है। बाथरूम की टाइल्स पर साबुन की जो अदृश्य परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए फर्श पर थोड़ा-सा दरदरा नमक छिड़कें। अब एक कटा हुआ नींबू लें और उसे टाइल्स पर रगड़ें। नमक का खुरदरापन और नींबू का एसिडिक गुण मिलकर फर्श की सारी चिकनाई खींच लेंगे और आपके पैरों को मिलेगी एक मजबूत ग्रिप।

सिरका और बेकिंग सोडा की पावरफुल क्लीनिंग रसोई में रखा सफेद सिरका और बेकिंग सोडा सफाई के मामले में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सिरका और दो-तीन चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें। जब इस मिश्रण से झाग उठने लगे, तो इसे फर्श पर डालकर ब्रश से हल्की रगड़ाई करें। यह फॉर्मूला टाइल्स पर जमी काई और चिकनाहट को जड़ से खत्म कर देगा।

फिटकरी का करें इस्तेमाल ज्यादातर घरों में फिटकरी का इस्तेमाल शेविंग के बाद या पानी साफ करने के लिए होता है, लेकिन यह टाइल्स को सुरक्षित बनाने का भी पुराना नुस्खा है। थोड़े से गर्म पानी में फिटकरी का पाउडर घोल लें और इसे बाथरूम के फर्श पर फैला दें। 10 से 15 मिनट बाद इसे सादे पानी से धो लें। फिटकरी टाइल्स की सतह की एक्स्ट्रा चिकनाई को सोख लेती है, जिससे फिसलने का चांस जीरो हो जाता है।

सर्फ का यूज करने से बचें कई लोग बाथरूम धोने के लिए बचे हुए कपड़े धोने वाले सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। दरअसल, सर्फ टाइल्स पर एक बहुत ही चिकनी परत छोड़ देता है जो पानी पड़ते ही और ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। फर्श साफ करने के लिए हमेशा अच्छे लिक्विड फ्लोर क्लीनर का ही इस्तेमाल करें।