साफ-सफाई के बाद भी बदबू मारता है बाथरूम? एयर फ्रेशनर का चक्कर छोड़िए, तुरंत चेक करें यह एक कोना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि आप घंटों लगाकर बाथरूम की टाइल्स, सिंक और कमोड चमकाते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब-सी बदबू पूरे बाथरूम में फैली रहती है? मेहमानों के आने पर आप आनन-फानन में एयर फ्रेशनर तो छिड़क देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में फ्रेशनर की खुशबू और बाथरूम की बदबू मिलकर माहौल और भी खराब कर देती है।

अगर आपका जवाब 'हां' है, तो समझ लीजिए कि आपकी सफाई में कोई कमी नहीं है, बल्कि आप उस एक कोने को इग्नोर कर रहे हैं जहां से यह सारी बदबू आ रही है। आइए जानते हैं वह कोना कौन-सा है और इस परेशानी से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए।

(Image Source: AI-Generated) आखिर कहां से आती है यह जिद्दी बदबू? बाथरूम में बदबू का सबसे बड़ा और छिपा हुआ कारण है- फर्श की नाली और टॉयलेट सीट के ठीक पीछे का हिस्सा। हम अक्सर ऊपर से नाली की जाली को तो साफ कर देते हैं, लेकिन जाली के ठीक नीचे वाले हिस्से में नहाते समय टूटे हुए बाल, साबुन का झाग और गंदगी जमा होती रहती है। लगातार पानी के संपर्क में रहने के कारण यह गंदगी सड़ने लगती है और इसमें से सीवर जैसी तीखी बदबू आने लगती है। इसके अलावा, टॉयलेट कमोड के बिल्कुल पीछे का हिस्सा, जहां हमारा हाथ आसानी से नहीं पहुंचता, वहां नमी और कीटाणु पनपते रहते हैं जो इस बदबू को दोगुना कर देते हैं।

बदबू दूर करने का अचूक घरेलू नुस्खा बाजार के महंगे केमिकल या खुशबूदार स्प्रे इस बदबू को सिर्फ कुछ देर के लिए दबाते हैं, खत्म नहीं करते। इसे जड़ से खत्म करने के लिए आपको अपनी रसोई में रखी बस दो चीजों की जरूरत है: