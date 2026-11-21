लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किचन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल अब आम बात हो चुकी है। रोज-रोज खाना गर्म करने या बेक करने के कारण इसमें जिद्दी दाग लग जाते हैं और बदबू भी आने लगती है। ऐसे माइक्रोवेव में खाना गर्म करते रहना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

हालांकि, इस बदबू और दाग को साफ करना भी काफी मुश्किल हो जाता है और इसमें बहुत मेहनत और समय लगता है। हालांकि, कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खे भी हैं, जिनसे आप बिना ज्यादा मेहनत और बिना रगड़े सिर्फ 5 मिनट में माइक्रोवेव को साफ, चमकदार और जर्म-फ्री बना सकते हैं। आइए जानें इन नुस्खों के बारे में।