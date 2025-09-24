खराब हैंडराइटिंग के कारण टीचर्स अक्सर करते हैं शिकायत? तो इन 7 तरीकों से सुधारें बच्चे की लिखावट

अच्छी हैंडराइटिंग न केवल पढ़ने में आसान होती है बल्कि यह आपके पर्सनेलिटी को भी व्यक्त करती है। हैंडराइटिंग सुधारना मुश्किल नहीं बस सही तकनीक और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। इसके लिए आपको सही पेन चुनने से लेकर अक्षरों के बीच स्पेसिंग का ध्यान रखने तक कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अच्छी हैंडराइटिंग न केवल आपके लेखन को सुंदर बनाती है, बल्कि यह आपकी पर्सनेलिटी और सोचने के तरीके का भी प्रतीक होती है। पढ़ाई, नोट्स बनाना, परीक्षा में उत्तर लिखना या फिर ऑफिस में रिपोर्ट तैयार करना- हर जगह साफ-सुथरी राइटिंग एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ लोगों की राइटिंग जन्म से सुंदर होती है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बिगड़ी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित अभ्यास और सही तकनीक अपनाकर कोई भी अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकता है। आइए जानें यहां बताए गए कुछ असरदार टिप्स, जो आपकी राइटिंग को निखार सकते हैं।

सही पेन और पेपर का चुनाव करें हर व्यक्ति की पकड़ और हाथ का मूवमेंट अलग होता है, इसलिए अपने लिए ऐसा पेन चुनें जो आपकी पकड़ में आरामदायक हो और जिसकी इंक स्मूद फ्लो करे। पेपर भी ऐसा हो जिस पर पेन की स्पीड सही बनी रहे।

बैठने और लिखने के लिए पोश्चर सुधारे लिखते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पैरों को जमीन पर टिकाकर बैठें और हाथ को मेज पर सहारा दें। गलत पोश्चर से हाथ जल्दी थकता है और अक्षर सही नहीं बनते हैं। जिससे हैंड राइटिंग खराब बनती है।