Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खराब हैंडराइटिंग के कारण टीचर्स अक्सर करते हैं शिकायत? तो इन 7 तरीकों से सुधारें बच्चे की लिखावट

    By Digital Desk Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:33 AM (IST)

    अच्छी हैंडराइटिंग न केवल पढ़ने में आसान होती है बल्कि यह आपके पर्सनेलिटी को भी व्यक्त करती है। हैंडराइटिंग सुधारना मुश्किल नहीं बस सही तकनीक और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। इसके लिए आपको सही पेन चुनने से लेकर अक्षरों के बीच स्पेसिंग का ध्यान रखने तक कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    हैंड राइटिंग सुधारने में मदद करेंगे 5 टिप्स (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अच्छी हैंडराइटिंग न केवल आपके लेखन को सुंदर बनाती है, बल्कि यह आपकी पर्सनेलिटी और सोचने के तरीके का भी प्रतीक होती है। पढ़ाई, नोट्स बनाना, परीक्षा में उत्तर लिखना या फिर ऑफिस में रिपोर्ट तैयार करना- हर जगह साफ-सुथरी राइटिंग एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ लोगों की राइटिंग जन्म से सुंदर होती है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बिगड़ी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित अभ्यास और सही तकनीक अपनाकर कोई भी अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकता है। आइए जानें यहां बताए गए कुछ असरदार टिप्स, जो आपकी राइटिंग को निखार सकते हैं।

    सही पेन और पेपर का चुनाव करें

    हर व्यक्ति की पकड़ और हाथ का मूवमेंट अलग होता है, इसलिए अपने लिए ऐसा पेन चुनें जो आपकी पकड़ में आरामदायक हो और जिसकी इंक स्मूद फ्लो करे। पेपर भी ऐसा हो जिस पर पेन की स्पीड सही बनी रहे।

    बैठने और लिखने के लिए पोश्चर सुधारे

    लिखते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पैरों को जमीन पर टिकाकर बैठें और हाथ को मेज पर सहारा दें। गलत पोश्चर से हाथ जल्दी थकता है और अक्षर सही नहीं बनते हैं। जिससे हैंड राइटिंग खराब बनती है।

    प्रत्येक अक्षरों के आकार और शेप पर ध्यान दें

    सभी अक्षरों को सही और एक जैसे आकार में लिखने की कोशिश करें। एक जैसी ऊंचाई और चौड़ाई से राइटिंग और अधिक अट्रैक्टिव लगती है।

    रोजाना अभ्यास करें 

    हैंडराइटिंग सुधारने के लिए नियमित प्रैक्टिस बहुत जरूरी है (कम से कम 15 मिनट)। आप कॉपीबुक, ट्रेसिंग शीट्स या सुंदर लेखों की नकल करके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।

    धीरे-धीरे और समझकर लिखें

    शुरुआत में स्पीड की चिंता न करें। अक्षरों को स्पष्टता से बनाने पर ध्यान दें। धीरे लिखने से हाथ की पकड़ मजबूत होती है और कंट्रोल बढ़ता है।

    शब्दों के बीच सही स्पेस रखें

    अक्षर और शब्दों के बीच समान दूरी रखें। बहुत ज्यादा या बहुत कम स्पेसिंग राइटिंग को असंतुलित बना देती है।

    मोटिवेशन और निरंतरता बनाए रखें

    हैंडराइटिंग सुधारने में समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, तो सुधार ज़रूर दिखाई देगा। अच्छे लेखकों की राइटिंग को देखकर भी प्रेरणा लें।

    अच्छी हैंडराइटिंग एक कला है जो अभ्यास, धैर्य और सही तकनीक से सीखी जा सकती है। ऊपर बताए गए टिप्स को अपनाकर आप कुछ ही हफ्तों में अपनी राइटिंग में सुधार महसूस करेंगे। बस ध्यान रखें की आपकी नियमितता ही एक दिन आपको सफल बनाएगी।

    यह भी पढ़ें- घंटों पढ़ने के बाद भी Exam में बगले झांकता है बच्चा? ज्यादातर पेरेंट्स से हो रही ये 5 बड़ी चूक

    यह भी पढ़ें- पढ़ाई-ल‍िखाई छोड़ मोबाइल में उलझे हैं बच्‍चे? ट्राई करें 5 ट‍िप्‍स; लाडला खुद बना लेगा फोन से दूरी