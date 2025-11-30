AI बन गया है बच्चों का दोस्त? क्यों Chatbots के साथ दोस्ती हो सकती है खतरनाक

सामाजिक विकास में बाधा- बच्चे सोशल स्किल्स लोगों के संपर्क में आकर सीखते हैं। बात करते समय आई कॉन्टेक्ट बनाना, भावनाओं को समझना, सहानुभूति दिखाना और मुश्किल सामाजिक परिस्थितियों को नेविगेट करना। AI एक प्रोग्राम है, जो पहले से तय जवाब देता है। इसके साथ लगातार बातचीत करने से बच्चों के सामाजिक विकास में रुकावट आ सकती है। उन्हें असली दोस्त बनाने और रिश्ते निभाने में परेशानी हो सकती है।

डाटा प्राइरेसी का खतरा- बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी मूल्यवान है। वे AI के सामने अपने परिवार, दोस्तों, स्कूल या पर्सनल पसंद-नापसंद के बारे में अनजाने में कह सकते हैं। यह डाटा कंपनियां इकट्ठा कर सकती हैं और भविष्य में टार्गेटेड एडवर्टाइजिंग या और भी गंभीर चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

गलत सूचना- AI डाटा से ट्रेन होने वाला एक मॉडल है, जिसके सभी जवाब सही हो, जरूरी नहीं। ऐसे में बच्चे कई बार अपने मन की उलझन या स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पाने के लिए AI से बात कर सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि AI का दिया जवाब गलत हो। इससे बच्चा खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या गलत कदम उठा सकता है।

इमोशनल डिपेंडेंसी- AI चैटबॉट्स से बात करते वक्त हमेशा ऐसा लगता है, जैसे वे आपके लिए हमेशा मौजूद हैं और आपकी बातों को समझते हैं। यह विशेषता एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट बन सकती है, जो इंसानों के रिश्तों से कहीं ज्यादा आकर्षक लगे। बच्चा असली दुनिया की परेशानियों से भागकर AI की वर्जुअल दुनिया का सहारा ले सकता है, जो डिप्रेशन और आइसोलेशन का कारण बन सकता है।