क्या है Bloomscrolling, जिससे 'पॉजिटिव' होगी आपकी सोशल मीडिया फीड; हर पोस्ट से मिलने लगेगी खुशी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी रात को सोने से पहले या दिन में फुर्सत के पलों में फोन उठाकर बेतरतीब ढंग से स्क्रोल करते हैं? अगर हां, तो आपने अक्सर खराब खबरें, नेगेटिव कमेंट्स या स्ट्रेस बढ़ाने वाली पोस्ट्स देखकर मूड खराब किया होगा, जिसे 'डूमस्क्रोलिंग' (Doomscrolling) कहते हैं।

ऐसे में, अब एक नया ट्रेंड आ गया है जो आपकी डिजिटल दुनिया को पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा- इसका नाम है ब्लूमस्क्रोलिंग (Bloomscrolling)। आइए, आसान भाषा में समझते हैं इसके बारे में। (Image Source: AI-Generated) डूमस्क्रोलिंग से ब्लूमस्क्रोलिंग की ओर 'डूमस्क्रोलिंग' का मतलब है बिना रुके बुरी, नकारात्मक या परेशान करने वाली खबरें और पोस्ट पढ़ते रहना, जिससे मन भारी हो जाता है। इसके विपरीत, 'ब्लूमस्क्रोलिंग' एक नई और पॉजिटिव आदत है। यह वह सोच-समझकर की गई स्क्रॉलिंग है जिसमें हम जानबूझकर अपनी सोशल मीडिया फीड में अच्छी, मोटिवेशनल और खुशी देने वाली चीजों को शामिल करते हैं।

ब्लूमस्क्रोलिंग क्यों है जरूरी? ब्लूमस्क्रोलिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए एक उपयोगी तरीका है। जब हम पॉजिटिव कंटेंट देखते हैं, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन नामक 'खुशी वाला हॉर्मोन' रिलीज करता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है, तनाव कम करता है और हमारे मूड को बेहतर बनाता है। यह हमें डिजिटल दुनिया का एक सक्रिय भागीदार बनाता है, न कि केवल एक निष्क्रिय दर्शक। यह हमें एल्गोरिथम को बदलने का मौका देता है ताकि वह हमें और ज्यादा अच्छी चीजें दिखाए।