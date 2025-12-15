Language
    इतनी आजादी के बावजूद, अमेरिका में 'बैन' हैं बच्चों के 7 नाम, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    अमेरिका को दुनिया के सबसे आजाद देशों में गिना जाता है। वहां लोगों को अपनी मर्जी से जीने की, पहनने की और बोलने की पूरी छूट है, लेकिन क्या आप जानते हैं ...और पढ़ें

    Hero Image

    7 ऐसे नाम जो अमेरिका में अपने बच्चे के लिए नहीं चुन सकते आप (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में रहना दुनिया के सबसे बेहतरीन अनुभवों में गिना जाता है। यहां लोगों को अपनी मर्जी से जीने की इतनी आजादी है कि वे अपने बच्चों का नाम भी खुद चुन सकते हैं और आमतौर पर कोई उनसे सवाल भी नहीं पूछता।

    लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक नाम चुनें और वहां की सरकार उसे साफ मना कर दे? जी हां, अमेरिका में इतनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होने के बावजूद कुछ विशेष नाम ऐसे हैं, जिनपर सख्त पाबंदी है।

    baby names in us

    (Image Source: AI-Generated) 

    जीसस क्राइस्ट (Jesus Christ)

    'जीसस क्राइस्ट' ईसाई धर्म में एक बेहद पूजनीय नाम है। पूरी दुनिया में इस नाम का बहुत सम्मान किया जाता है। इसकी गहरी धार्मिक महत्ता के कारण, अमेरिका में बच्चे का नाम 'जीसस क्राइस्ट' रखने का सुझाव नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे एक आम नाम की तरह इस्तेमाल करना अपमानजनक हो सकता है या इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।

    किंग (King)

    'किंग' जैसा नाम किसी शाही पद या रूतबे को दर्शाता है, न कि किसी व्यक्ति की पहचान को। टेक्सास और न्यू जर्सी जैसे राज्यों में ऐसे नामों पर विशेष नियम हैं जो किसी भी तरह के पद, पोजीशन या आधिकारिक रूतबे का सुझाव देते हैं। इसलिए, 'किंग' नाम को अक्सर खारिज कर दिया जाता है।

    क्वीन (Queen)

    'किंग' की तरह ही, 'क्वीन' नाम भी सत्ता या किसी आधिकारिक पदवी का प्रतीक है। अमेरिका में प्रशासन का मानना है कि ऐसे नाम भ्रम पैदा कर सकते हैं या ऐसा लग सकता है कि व्यक्ति के पास कोई सरकारी उपाधि है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा नाम चुनें जो व्यक्तिगत और अर्थपूर्ण हो, न कि 'क्वीन' जैसा कोई टाइटल।

    Baby names that are banned in the US

    मेजेस्टी (Majesty)

    'मेजेस्टी' शब्द भी शाही और आधिकारिक रूतबे से जुड़ा हुआ है। यह नाम एक ऊंचे ओहदे को दर्शाता है, इसलिए अमेरिका के कई राज्य जन्म पंजीकरण के दौरान इस नाम को स्वीकार नहीं करते। अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कानूनी दस्तावेजों में कोई भ्रम न हो और टाइटल्स का इस्तेमाल पहले नाम के रूप में न किया जाए।

    सांता क्लॉज (Santa Claus)

    सांता क्लॉज एक बेहद प्रसिद्ध और काल्पनिक चरित्र हैं। किसी बच्चे का नाम 'सांता क्लॉज' रखने से कानूनी रिकॉर्ड में भ्रम पैदा हो सकता है। इसके अलावा, एक और बड़ी चिंता यह है कि ऐसा नाम रखने से बच्चे को जीवन भर मजाक का पात्र बनना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी जैसे राज्यों ने आधिकारिक तौर पर इस नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

    III (रोमन अंक 3)

    अगर आप अपने बच्चे का नाम 'III' रखना चाहें, तो यह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। यह एक रोमन नंबर है, कोई वास्तविक नाम नहीं। अमेरिका में पंजीकरण के दौरान केवल अंकों का उपयोग करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नंबर एक वैध व्यक्तिगत नाम नहीं माने जाते। इससे जीवन भर कन्फ्यूजन बना रह सकता है, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।

    एडोल्फ हिटलर (Adolf Hitler)

    इस नाम पर प्रतिबंध की वजह समझना मुश्किल नहीं है। इतिहास के एक बेहद काले अध्याय और होलोकॉस्ट में एडोल्फ हिटलर की भूमिका को देखते हुए, यह नाम अमेरिका में बैन है। इसका उद्देश्य नफरत को फैलने से रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे का नाम इतिहास की ऐसी क्रूर घटनाओं से न जुड़े।

