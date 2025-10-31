'6-7' को क्यों चुना गया साल 2025 का 'Word of the Year'? हर कोई नहीं जानता इसका मतलब
क्या आप जानते हैं कि Dictionary.com ने साल 2025 के लिए अपने 'वर्ड ऑफ द ईयर' की घोषणा कर दी है? जी हां, इस बार का चुनाव थोड़ा हैरान करने वाला है। यह शब्द है '6-7', जो इंटरनेट यूजर्स के बीच जानबूझकर इस्तेमाल की जाने वाली बेतुकी और बेमानी भाषा की लोकप्रियता के बारे में बताता है। आइए, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी Dictionary.com ने साल 2025 का ‘Word of the Year’ घोषित किया है, लेकिन इस बार के चुनाव ने हर किसी को चौंका दिया है। जी हां, न कोई ट्रेंडिंग शब्द, न कोई गंभीर सामाजिक शब्द- बल्कि एक संख्या- “6-7” चुना गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर “6-7” कोई शब्द कैसे हुआ, और इसका मतलब आखिर क्या है?
कैसे बना “6-7” साल का सबसे चर्चित शब्द?
Dictionary.com के अनुसार, “6-7” इस साल की ऑनलाइन संस्कृति और सोशल मीडिया की सोच को बखूबी दर्शाता है। यह शब्द नहीं, बल्कि एक तरह का इंटरनेट मीम और मजाकिया फीलिंग है, जिसे समझना आसान नहीं पर इसे इस्तेमाल करना बेहद मजेदार है।
बता दें, इस शब्द को “ब्रेनरॉट स्लैंग (Brainrot Slang)” की श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसा शब्द जो जानबूझकर अजीब, बेतुका और अर्थहीन लगता है, लेकिन इसी अजीबपन में इसकी लोकप्रियता छिपी है।
कहां से हुई “6-7” की शुरुआत?
इस रहस्यमयी शब्द की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसका जिक्र पहली बार 2024 में रिलीज हुए रैपर स्क्रिला (Skrilla) के गाने “Doot Doot (6-7)” में हुआ था। वहीं, कुछ लोग इसे NBA खिलाड़ी लामेलो बॉल (LaMelo Ball) से जोड़ते हैं, जिनका कद 6 फीट 7 इंच है।
लेकिन असली वजह जो भी हो, “6-7” इंटरनेट पर युवाओं के बीच एक प्रतीक बन गया, कुछ ऐसा जो किसी तय मतलब से ज्यादा भावना, माहौल और मजे को दर्शाता है।
कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल?
डिक्शनरी के विशेषज्ञों के मुताबिक, “6-7” का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसे लोग किसी भी मौके पर “थोड़ा ठीक-ठाक”, “चलो जैसा है”, “कुछ ऐसा-वैसा” जैसी भावना जताने के लिए बोलते हैं।
शिक्षकों और अभिभावकों ने भी देखा कि बच्चे और किशोर “6-7” को बातचीत में बेपरवाही या हंसी-मजाक के अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। इसने इतना जोर पकड़ा कि “The 67 Kid” नाम का एक बच्चा भी वायरल हो गया, जिसने बास्केटबॉल मैच में ये शब्द इस्तेमाल किया था।
एक शब्द नहीं, बल्कि भावना का इजहार
Dictionary.com के भाषाविद् स्टीव जॉनसन के अनुसार, “6-7” महज एक मजाकिया शब्द नहीं है, बल्कि यह मिली-जुली भावनाओं का कॉम्बिनेशन है- जैसे कोई उत्साह, हंसी या अंदर की बात शेयर करने का तरीका।
उनका कहना है, “जब लोग ‘6-7’ कहते हैं, तो वे सिर्फ कोई मीम नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि वे एक फीलिंग बयां कर रहे होते हैं- कुछ जोड़ा हुआ, कुछ शेयर किया हुआ।”
क्यों खास है यह ‘Word of the Year’
साल 2025 का यह चयन इसलिए भी अलग है क्योंकि पहली बार किसी संख्या को “Word of the Year” बनाया गया है। यह दिखाता है कि भाषा अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह इंटरनेट की रफ्तार और ह्यूमर के साथ बदल रही है।
“6-7” इस बात का प्रतीक है कि आज की पीढ़ी के लिए अभिव्यक्ति का तरीका कम शब्दों में, ज्यादा अंदाज से कहना है और अगर वो बात समझ भी न आए, तब भी उसका मजा जरूर है।
