वंदे मातरम् के 150 साल: संसद में गूंजा देशभक्ति का स्वर, यहां पढ़ें राष्ट्रीय गीत के लिरिक्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वंदे मातरम्' के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सदन के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस गीत का पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस मंत्र और जयघोष ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी, जिसने हमें त्याग और तपस्या का रास्ता दिखाया, उसके 150 वर्ष पूरे होने का साक्षी बनना हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 'वंदे मातरम्' की 150 वर्षों की यात्रा के अलग-अलग पड़ावों का जिक्र करते हुए इतिहास के पन्नों को पलटा। उन्होंने कहा कि जब इस गीत के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हम परतंत्रता में जीने को मजबूर थे।

(Image Source: Freepik) वंदे मातरम् पर PM मोदी का भावुक संदेश सबसे भावुक और तीखा प्रहार उन्होंने 100वें वर्ष के पड़ाव पर किया। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि जब 'वंदे मातरम्' के 100 साल पूरे हुए, तब देश में जश्न का माहौल होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वह समय इतिहास का एक 'काला कालखंड' बन गया। उस समय देश आपातकाल का सामना कर रहा था और संविधान का गला घोंटा जा रहा था। जिन देशभक्तों के लिए यह गीत जीवन का आधार था, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था।