क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है? AI की आंधी में इन 4 तरह के कामों पर मंडरा रहा है सबसे ज्यादा खतरा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब तेजी से काम की परिभाषा बदल रहा है। पहले जिन कामों को करने में हमें घंटों लगते थे, अब मिनटों में हो जाते हैं। किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए, निबंध लखना हो, हिसाब करना हो या ई-मेल लिखना हो, AI ऐसे हजारों काम मिनटों में करके दे देता है। इसके कारण लोगों की इस पर निभर्ता भी काफी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही एक खतरा भी उभर रहा है, जिस बारे में अक्सर बात होती है।

क्या AI इंसानों की जगह ले सकता है? क्या AI के आने से लोगों की नौकरी तो खतरे में नहीं है? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी आते होंगे। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। AI इंसानों की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हां, ये कुछ नौकरियां कम जरूर कर सकता है। आइए जानें AI के कारण किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है।