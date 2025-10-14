इस Diwali इन 10 छोटे पौधों से Office Desk को दें एक नया लुक, देखते ही मूड हो जाएगा फ्रेश

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली का त्योहार आते ही हम अपने घर को सजाने में लग जाते हैं, लेकिन क्यों न इस बार अपने ऑफिस डेस्क को भी एक नया 'ग्रीन' लुक दें? जी हां, ऑफिस में घंटों काम करते हुए अगर आपकी नजर किसी खूबसूरत और हरे-भरे पौधे पर पड़े, तो यकीनन आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि हवा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 पौधों के बारे में।

स्नेक प्लांट (Sansevieria trifasciata)

यह पौधा कम रोशनी में भी जीवित रहता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती।

पॉटेड सकुलेंट्स (Potted succulents)

ये छोटे और आकर्षक पौधे कई आकार और रंगों में आते हैं। इन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है।

एरेका पाम (Areca Palm)

यह हवा को शुद्ध करने वाला एक बेहतरीन पौधा है। इसका छोटा साइज डेस्क के लिए बिल्कुल सही है।

लकी बैम्बू (Lucky Bamboo)

फेंगशुई के अनुसार, यह पौधा गुड लक और पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इसे पानी में भी रखा जा सकता है।

जेड प्लांट (Jade Plant)

यह भी गुड लक का प्रतीक माना जाता है। इसकी पत्तियां मोटी और चमकदार होती हैं।

पोथोस (Pothos)

इसे 'मनी प्लांट' भी कहते हैं। यह तेजी से बढ़ता है और इसकी लटकती हुई बेलें आपके डेस्क को एक खूबसूरत लुक देती हैं।

जीजी प्लांट (ZZ Plant)

यह सबसे कम देखभाल वाला पौधा है। अगर आप पौधों को पानी देना भूल जाते हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट है।

स्पाइडर प्लांट (Spider Plant)

यह पौधा हवा से हानिकारक केमिकल्स को हटाने में मदद करता है।

इंग्लिश आइवी (English Ivy)

यह एक खूबसूरत बेल है जो आपके डेस्क पर रखी हुई छोटी जालीदार पॉट में बहुत अच्छी लगती है।

पीस लिली (Peace Lily)

यह सफेद फूल वाला पौधा ऑफिस के माहौल को शांत और सुखद बनाता है। इसे कम रोशनी और पानी की जरूरत होती है।

यह भी पढ़ें- घर को शांत और खुशनुमा बनाने के लिए लगाएं ये इंडोर प्लांट्स, कम देखभाल में भी रहेंगे हरे भरे



यह भी पढ़ें- घर की खूबसूरती ही नहीं, आपके हेल्‍थ का भी ख्‍याल रखते हैं Indoor Plants; म‍िलते हैं 6 बड़े फायदे