इस Diwali इन 10 छोटे पौधों से Office Desk को दें एक नया लुक, देखते ही मूड हो जाएगा फ्रेश

    दीवाली का त्योहार अपने ऑफिस डेस्क को एक नया और फ्रेश लुक देने का शानदार समय है। जी हां, फेस्टिव सीजन में आप अपने काम करने की जगह को 10 छोटे-छोटे पौधों से सजा सकते हैं। ये पौधे न केवल आपके डेस्क की सुंदरता बढ़ाएंगे बल्कि हवा की गुणवत्ता और आपके मूड को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आइए जानें।

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली का त्योहार आते ही हम अपने घर को सजाने में लग जाते हैं, लेकिन क्यों न इस बार अपने ऑफिस डेस्क को भी एक नया 'ग्रीन' लुक दें? जी हां, ऑफिस में घंटों काम करते हुए अगर आपकी नजर किसी खूबसूरत और हरे-भरे पौधे पर पड़े, तो यकीनन आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि हवा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 पौधों के बारे में।

    Sansevieria trifasciata

    स्नेक प्लांट (Sansevieria trifasciata)

    यह पौधा कम रोशनी में भी जीवित रहता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती।

    पॉटेड सकुलेंट्स (Potted succulents)

    ये छोटे और आकर्षक पौधे कई आकार और रंगों में आते हैं। इन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है।

    एरेका पाम (Areca Palm)

    Areca Palm

    यह हवा को शुद्ध करने वाला एक बेहतरीन पौधा है। इसका छोटा साइज डेस्क के लिए बिल्कुल सही है।

    लकी बैम्बू (Lucky Bamboo)

    फेंगशुई के अनुसार, यह पौधा गुड लक और पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इसे पानी में भी रखा जा सकता है।

    जेड प्लांट (Jade Plant)

    Jade Plant

    यह भी गुड लक का प्रतीक माना जाता है। इसकी पत्तियां मोटी और चमकदार होती हैं।

    पोथोस (Pothos)

    इसे 'मनी प्लांट' भी कहते हैं। यह तेजी से बढ़ता है और इसकी लटकती हुई बेलें आपके डेस्क को एक खूबसूरत लुक देती हैं।

    जीजी प्लांट (ZZ Plant)

    यह सबसे कम देखभाल वाला पौधा है। अगर आप पौधों को पानी देना भूल जाते हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट है।

    स्पाइडर प्लांट (Spider Plant)

    Spider Plant

    यह पौधा हवा से हानिकारक केमिकल्स को हटाने में मदद करता है।

    इंग्लिश आइवी (English Ivy)

    यह एक खूबसूरत बेल है जो आपके डेस्क पर रखी हुई छोटी जालीदार पॉट में बहुत अच्छी लगती है।

    पीस लिली (Peace Lily)

    Peace Lily

    यह सफेद फूल वाला पौधा ऑफिस के माहौल को शांत और सुखद बनाता है। इसे कम रोशनी और पानी की जरूरत होती है।

