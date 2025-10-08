खुद ही निकालनी होगी, खुशहाली की राह; महिलाएं इस तरह रखें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान

सामाजिक आर्थिक लैंगिक और आनुवंशिक जैसे तमाम कारण महिलाओं की मानसिक सेहत को प्रभावित करते हैं। वहीं कामकाजी और घर में रहने वाली महिलाओं के मानसिक संघर्ष में भी अंतर है। जिम्मेदारी के बोझ निरंतर तनाव से जूझते रहने की स्थिति में क्या है तन-मन को दुरुस्त रखने का तरीका आइए डॉ. संजय गुप्ता (मनोचिकित्सक एवं डीन आइएमएस बीएचयू वाराणसी) से जानें।

सीमा झा, नई दिल्ली। बच्चों को समय पर स्कूल भेजने से ब लेकर परिवार के हर सदस्य का खयाल रखने तक महिलाएं सुबह से शाम तक अनेक जिम्मेदारियों में घिरी होती हैं। घर में रहने वाली स्त्रियां इससे अधिक प्रभावित हैं।

यह दबाव उन पर इतना हावी होता है कि वे अपनी खराब होती सेहत से भी बेखबर रहती हैं। आज अधिकांश भारतीय महिलाएं आयरन की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में अगर स्वास्थ्य के प्रति लंबे समय तक लापरवाही बनी रहे तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

वास्तव में, महिलाओं की जीवनशैली परिवार में उनकी भूमिका और परिवार व समाज की अपेक्षाएं मानसिक सेहत को जोखिम में डाल रही हैं। ऐसे में निरंतर चिड़चिड़ापन, छोटी सी बात पर रोने, जल्दी क्रोध करने या आक्रामक होने की आदत उन्हें बीमार बना रही है। आगे चलकर यही एंजाइटी, अवसाद का रूप ले सकते हैं।