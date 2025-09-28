आंखों में दिखता है हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, वक्त पर न ध्यान देने से हो सकता है विजन लॉस

हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेटिना डे (World Retina Day 2025) मनाया जाता है। आंखों की सेहत को हम अक्सर काफी सीमित चीजों से जोड़कर देखते हैं लेकिन क्या आपको पता है हाई बीपी भी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए इस बारे में डॉक्टर से जानें कि कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने से आंखों को नुकसान हो सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में इसके लक्षण साफ नहीं दिखाई देते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो सबसे पहले हाई बीपी के संकेत (High Blood Pressure Signs in Eyes) दिखाना शुरू कर देता है और वह है हमारी आंखें।

आंखों की रेटिना में होने वाले बदलाव न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का इशारा करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर है और इसने शरीर के अन्य अंगों को कितना नुकसान पहुंचाया है। आइए इस बारे में डॉ. पवन गुप्ता (सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिना सर्जन, आई 7 हॉस्पिटल, लाजपत नगर एंड विजन आई क्लीनिक नई दिल्ली) से जानते हैं।

आखिर क्यों आंखें हैं इतनी सेंसिटिव? इसकी सबसे बड़ी वजह है आंख की अनोखी संरचना। हमारे शरीर में आंख ही एकमात्र ऐसा अंग है जहां हम बिना किसी सर्जरी के सीधे ब्लड वेस्लस को देख सकते हैं। रेटिना की छोटी ब्लड वेसल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं और ब्लड प्रेशर में होने वाले मामूली उतार-चढ़ाव का भी सीधा असर उन पर पड़ता है। जब ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, तो ये छोटी वेस्लस सख्त और संकरी होने लगती हैं, जिसका असर आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है।