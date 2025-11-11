सिर्फ 48 घंटों में गंभीर रूप ले सकता है निमोनिया, इन 7 लक्षणों से वक्त रहते करें बीमारी की पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। निमोनिया रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसके शुरुआती लक्षण (Pneumonia Early Signs) अक्सर सीजन फ्लू जैसे लगते हैं। इसके कारण अक्सर लोग निमोनिया को भी शुरुआत में मौसमी बुखार या साधारण सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

लेकिन लक्षणों को पहचानने में देरी इलाज में बाधा बन सकती है और स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए निमोनिया के बारे में लोगों को जानकार बनाने के लिए हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। आइए इस मौके पर डॉ. प्रदीप बजाद (सीनियर कंसल्टेंट, पल्मोनोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद) से जानते हैं निमोनिया के लक्षण (Symptoms of Pneumonia) कैसे होते हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

क्या होता है निमोनिया? निमोनिया मामूली सर्दी-जुकाम नहीं है, बल्कि यह एक फेफड़ों में होने वाला गंभीर इन्फेक्शन है, जिसमें फेफड़ों में मौजूद छोटे एयर सैक्स में पस या फ्लूएड भर जाता है। इससे फेफड़ों की ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने की क्षमता प्रभावित होती है और शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।