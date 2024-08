वक्त रहते नहीं किए कुछ जरूरी सुधार, तो आप भी आसानी से हो सकते हैं Lung Cancer का शिकार

लंग कैंसर के बारे में लोगों को जानकार और सतर्क बनाने के लिए हर साल एक अगस्त को World Lung Cancer Day मनाया जाता है। इस साल की थीम है- Close the care gap: Everyone deserves access to cancer care। यानी, लंग कैंसर का इलाज हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सके। हालांकि, लंग कैंसर से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने फेफड़ों को हेल्दी रखना। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे।

यह भी पढ़ें: सिर्फ बीड़ी-सिगरेट ही नहीं, इन कारणों से भी होता है Lung Cancer