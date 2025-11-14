Language
    ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगी किचन में मौजूद 5 सस्ती चीजें, डायबिटीज के मरीज तुरंत करें डाइट में शामिल

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:30 AM (IST)

    डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए ब्लड शुगर (foods for Blood Sugar) कंट्रोल करना महत्वपूर्ण है। कुछ फूड्स शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, जबकि अन्य इसे नियंत्रित करते हैं। रसोई में मौजूद पांच सस्ती चीजें रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, जिसे डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए।

    डायबिटीज में राहत: ये 5 चीजें रखें ब्लड शुगर कंट्रोल (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों कई लोग डायबिटीज (Diabetes) का शिकार हो रहे हैं। यह एक गंभीर बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं और पिछले कुछ समय से भारत में इसके मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह बीमारी दुनियाभर में चिंता का विषय बनी हुई है। इसलिए हर साल 14 नवंबर को लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के मकसद से हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे (World Diabetes Day 2025) मनाया जाता है। 

    डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं। इसका मतलब यह है कि एक बार इसकी चपेट में आने वाले व्यक्ति को जीवनभर दवाओं और हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से इसे कंट्रोल करना पड़ता है। दवाओं के अलावा कुछ ऐसे फूड्स भी हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये फूड्स नेचुरली ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही देसी फूड्स के बारे में- 

    हरी पत्तेदार सब्जियां

    सर्दियों का मौसम खासतौर पर हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए जाना जाता है। इस मौसम में कई तरह के पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं। ऐसे में अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो यह मौसम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस मौसम में आप विभिन्न पत्तेदार हरी सब्जिया डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार है। कुछ स्टडीज में पता चला है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ-साथ एर्नजी भी देती हैं। 

    दालें 

    दाल भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है। प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होने की वजह से इसे कई लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि, प्रोटीन की कमी दूर करने के साथ-साथ दालें डायबिटीज में भी फायदेमंद होती है। दालें और फलियां बिना किसी कोलेस्ट्रॉल या सेचुरेटेड फैट के प्रोटीन प्रदान करती हैं। 

    दूध

    बचपन से ही हम दूध के फायदों के बारे में सुनते आए हैं। इससे न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। कई अध्ययनोंसे पता चलता है कि पनीर, दही, छाछ आदि जैसे मिल्क प्रोडक्ट को डाइट में शामिल करने से आपके ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ-साथ हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है।  

    बाजरा

    बाजरा सदियों से भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा रहा है। अपने ढेर सारे फायदों की वजह से यह आजकल लोगों का डाइट में भी शामिल होने लगा है। अध्ययनों की मानें, तो यह फाइबर से भरपूर होता है और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में मदद कर सकता है। 

    लहसुन

    लहसुन भारतीय रसोई में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत को भी कई सारे फायदे पहुंचाता है। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि खाना पकाने में इसका इस्तेमाल विभिन्न फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही यह ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में भी मददगार है। 

