इस थीम के साथ मनाया जा रहा है इस बार World Brain Day, ऐसे हुई थी इसकी शुरुआत

विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 की थीम

हर साल विश्व मस्तिष्क दिवस की एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2024 में World Brain Day की थीम “मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम” है।

साल 2023 में World Brain Day को "मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता: किसी को भी पीछे न छोड़ें (Brain Health and Disability: Leave No One Behind) थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया था।

