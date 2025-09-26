रात होते ही क्यों पैरों में अचानक होने लगती है ऐंठन, दर्द से राहत पाने में मददगार हैं होंगे ये तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आप सो रहे हैं अचानक आधाी रात ही पैरों में ऐंठन या क्रैम्प शुरू हो जाता है। काफ या पिंडली टाइट हो जाती है और कितना भी स्ट्रेच कर लो, ठीक नहीं होती। आखिर यह समस्या क्या है और कैसे अचानक शुरू होती है, बिना किसी दवा के ठीक भी हो जाती है। आइए जानते हैं पैर की इस ऐंठन या क्रैम्प और इससे राहत पाने के तरीकों के बारे में।