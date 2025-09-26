रात होते ही क्यों पैरों में अचानक होने लगती है ऐंठन, दर्द से राहत पाने में मददगार हैं होंगे ये तरीके
रात के समय पिंडली में होने वाली ऐंठन बेहद दर्दभरा अनुभव होता है। ज्यादा तेज दर्द की स्थिति में ठंडी या गर्म सिकाई राहत दे सकती है। इसके अलावा सोने से पहले स्ट्रेचिंग पर्याप्त पानी पीना सही फुटवियर पहनने जैसी बातों का ख्याल रखकर भी इससे राहत पाई जा सकती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आप सो रहे हैं अचानक आधाी रात ही पैरों में ऐंठन या क्रैम्प शुरू हो जाता है। काफ या पिंडली टाइट हो जाती है और कितना भी स्ट्रेच कर लो, ठीक नहीं होती। आखिर यह समस्या क्या है और कैसे अचानक शुरू होती है, बिना किसी दवा के ठीक भी हो जाती है। आइए जानते हैं पैर की इस ऐंठन या क्रैम्प और इससे राहत पाने के तरीकों के बारे में।
किन लोगों को होती है यह समस्या
वैसे तो रात के समय किसी को भी पैरों में ऐंठन की यह समस्या हो सकती है, लेकिन बढ़ती उम्र में इसे ज्यादा देखा गया है। इसके साथ ही कुछ ऐसे कारण हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है:
- प्रेग्नेंसी: खासकर प्रेग्नेंसी के तीसरे महीने में इसके होने का खतरा ज्यादा रहता है।
- बीमारी: किडनी से जुड़ी बीमारी, थायरॉइड की समस्या, डायबिटीज या पेरिफेरल न्यूरोपैथी की स्थिति में पैरों में क्रैम्प या ऐंठन की समस्या ज्यादा होती है।
- डिहाइड्रेशन: दिन के समय पर्याप्त मात्रा में पानी या लिक्विड न लेने पर भी इसका खतरा बढ़ जाता है।
- बहुत ज्यादा या कम मूवमेंट: बहुत देर तक खड़े रहने, चलने या बैठे रहने का काम करते हैं तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाती है।
- कमजोर मांसपेशियां: कई बार मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से ऐसा सकता है।
- सही फुटवियर न पहनना: पैरों को सपोर्ट न देने वाले जूतों की वजह से भी क्रैम्प का खतरा रहता है।
ऐसे मिल सकती है राहत
- सोने से पहले स्ट्रेचिंग- पिंडलियों को सोने से पहले रोजाना स्ट्रेच करें, इससे क्रैम्प से बचने में मदद मिल सकती है।
- मूवमेंट करते रहें- अगर आपको बैठने या खड़े रहने का काम ज्यादा है तो दोनों ही स्थितियों में अपनी पॉजिशन बदलें। ज्यादा खड़े रहते हैं बीच-बीच में थोड़ी देर बैठें और ज्यादा देर तक बैठते हैं तो थोड़ी-थोड़ी देर में एक छोटी वॉक कर लें।
- पर्याप्त फ्लूइड लेते रहें- शरीर में पानी की कमी न होने दें। इससे मसल्स को सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है। कैफीन और अल्कोहल कम से कम लें, इससे डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ती है।
- सही जूते पहनें- ऐसे जूते चुनें, जिससे आपके पैरों को चलने-फिरने में बेहतर सपोर्ट मिल पाए। अपनी नाप से छोटे या बड़े या बिना आर्क सपोर्ट वाले जूते ना लें।
- गुनगुने पानी की थैरेपी- रात में सोने से पहले पैरों की मसल्स को रिलेक्स करने के लिए गुनगुने पानी में पैर डुबोएं। इससे ब्लड का फ्लो बेहतर होगा। आप पिंडली वाले हिस्से में हीटिंग पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- टाइट न हो बेडिंग- रात के समय पैरों को कंबल या चादर से कसकर ना लपेटें, इससे पैरों की मूवमेंट पर असर पड़ता है और ऐंठन की समस्या हो सकती है।
अचानक होने वाली ऐंठन का क्या करें
- ऐंठी हुई मसल्स को धीरे-धीरे स्ट्रेच करने की कोशिश करें।
- पिंडलियों की मसल्स को रिलेक्स करने के लिए कोल्ड या हॉट पैक से मसाज कर सकते हैं।
- लेटे-लेटे ऐंठन खत्म नहीं हो रही तो तुरंत उठकर चलना शुरू कर दें, इससे मसल्स सामान्य तरीके से काम करने लगेगी।
