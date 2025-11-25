जुकाम होने पर आप भी खुद से ले लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन? समझें एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज कैसे है घातक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) नाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यह एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और सामान्य एंटी-बायोटिक्स का उन पर कोई असर नहीं होता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसका सीधा कारण है बिना जरूरत या बिना डॉक्टर की सलाह के एंटी-बायोटिक्स का इस्तेमाल। भारत में एंटी-बायोटिक्स का गलत इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। हल्का जुखाम होने या कोई एलर्जी होने पर लोग केमिस्ट से एंटी-बायोटिक्स ले लेते हैं। कई बार इन परेशानियों में एंटी-बायोटिक्स की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग ये दवाएं बिना डॉक्टर से पूछे ले लेते हैं।

आज यह समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से लेकर हाल ही में पब्लिश हुई लैंसेट की एक स्टडी ने भारत में एंटी-बायोटिक्स के गलत इस्तेमाल (Antimicrobial Resistance in India) पर खास चेतावनी दी है। अस्पतालों से लेकर आम मेडिकल स्टोर्स तक, एंटी-बायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के कारण सुपर बग्स तेजी से फैल रहे हैं, जिनपर साधारण एंटी-बायोटिक्स का कोई असर नहीं होता।